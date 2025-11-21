Η σφοδρότητας της κακοκαιρίας φαίνεται από τον όγκο του νερού καθώς την Πέμπτη έπεσαν 300 τόνοι ανά στρέμμα στην Άρτα, 180 στα Ιωάννινα και 100 αντίστοιχα στην Πρέβεζα.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ από την αστυνομική διεύθυνση της Άρτας σε αρκετά σημεία του νομού λόγω της κακοκαιρίας και ειδικά των έντονων βροχοπτώσεων και των καταιγίδων που πλήττουν αδιάκοπα τον νομό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί προληπτικά στους εξής δρόμους:

- Επαρχιακή Οδό Άρτας - Κορφοβουνίου - Ροδαυγής - Γέφυρας Τζαρή, από το 12ο χιλιόμετρο (Αυχένας Κιάφας) έως το 30ο χιλιόμετρο (Σκούπα) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Επαρχιακή Οδό Καμπής - Αμμοτόπου - Αυχένας Κιάφας, στην κεντρική οδό του χωριού του Αμμοτόπου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Επαρχιακή Οδό Ράμιας προς Γραικικό

- Επαρχιακή Οδό Ράμιας προς Μικροσπηλιά

- Επαρχιακή Οδό Ράμιας προς Γέφυρα Τζαρή

- Επαρχιακή Οδό από Γέφυρα Τζαρή έως το Δίστρατο

- Δημοτική Οδό από Συνοικισμό Κούνιες προς Γέφυρα Τζαρή

- Δημοτική Οδό Μακρύκαμπου Λεπανιών προς Γραικικό

Η κυκλοφορία στα παραπάνω σημεία θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αστυνομίας ενώ οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες τους.

Νωρίτερα ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων έκανε ανάρτηση ανακοινώνοντας τους κλειστούς δρόμους λόγο της κακοκαιρίας.

«Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και ειδικότερα την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, ισχύει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος (με εξαίρεση τα οχήματα έκτακτης ανάγκης), στα παρακάτω σημεία του οδικού δικτύου του Νομού Ιωαννίνων:

- Στο 8ο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Πραμάντων προς Χριστούς, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

- Στο 10ο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Πραμάντων προς Άγναντα, 7ο χιλιόμετρο Άγναντα προς Καταρράκτη - 20ο χιλιόμετρο Πράμαντα προς Γέφυρα Πλάκας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

- Στο 4ο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Πραμάντων προς Μελισσουργούς, λόγω πτώσης βράχων και δέντρων.

- Στο 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής Οδού Πραμάντων προς Ματσούκι, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

- Στο 27ο χλμ. επαρχιακής Οδού Ραφταναίων προς Γέφυρα Πλάκας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων».

Σημειώνεται ότι 300 τόνοι ανά στρέμμα έπεσαν σήμερα στην Άρτα, 180 τόνοι στα Ιωάννινα και 100 αντίστοιχα στην Πρέβεζα. Οι 300 τόνοι πέφτουν σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια σε 50 με 60 ημέρες.

Τα ποτάμια έχουν φουσκώσει σε όλη την Ήπειρο και από το βράδυ της Πέμπτης ο Καλαμάς υπερχείλισε στην περιοχή της Σκάλας Φιλιατών με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Η Πολιτική Προστασία συστήνει μεγάλη προσοχή και αποφυγή των μετακινήσεων.

Όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται στον χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ο αθροιστικός υετός από την αρχή της Τρίτης 18/11 έως τις 10:30 της Πέμπτης 20/11 ξεπέρασε κατά τόπους τα 200 χιλιοστά σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Αντιμέτωπη με εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, είναι και η Θεσπρωτία καθώς οι κάμποι του Δήμου Φιλιατών έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές μετά τις συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις. Καλλιέργειες έχουν βυθιστεί στο νερό και δρόμοι έχουν κλείσει, αποτυπώνοντας μία απελπιστική κατάσταση.

Υπερχείλισε ο Άραχθος στο ύψος της Πλάκας

Ο Άραχθος υπερχείλισε στο ύψος του ιστορικού γεφυριού με αποτέλεσμα να μεταφέρει τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών ενώ οριακά ξεπέρασε το ύψος της γέφυρας Bailey που βρίσκεται στο σημείο. Η κυκλοφορία στο σημείο είναι αδύνατη ενώ υπάρχει αυξημένος κίνδυνος και για τις γύρω υποδομές.

Ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης,έκανε έκκληση νωρίτερα σε ταξιδιώτες, να μην προσεγγίζουν την περιοχή. «Μη ξεκινάτε από τα αστικά κέντρα προς βόρεια Τζουμέρκα, υπάρχουν καταπτώσεις σε όλο το μήκος και πλάτος του Δήμου..» προειδοποιεί με αναρτήσεις του στα social media όπου απεικονίζεται η δύσκολη συνθήκη.

Καλαρύτες, Ματσούκι, Πράμαντα, στη γέφυρα της Πλάκας, και αρκετά σημεία στο ορεινό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων στα σύνορα των νομών Άρτας και Ιωαννίνων υπάρχουν καταπτώσεις σε δρόμους, που έχουν αποκλείσει την πρόσβαση.

Ο Δήμος Ζαγορίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων ημερών που προκάλεσαν εκτεταμένες κατολισθήσεις, φερτά υλικά και σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου απευθύνει αυστηρή σύσταση προς κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε ορεινές και δύσβατες περιοχές, και να μην πλησιάζουν κοίτες ποταμών ή σημεία με πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Σιαφάκας, καλεί τους πολίτες να μην πλησιάζουν στο ορεινό κομμάτι του νομού.

«Επειδή η δύναμη της φύσης είναι πολύ μεγάλη και πολλές φορές τρομακτική! Επειδή υπάρχουν πολλά σημεία επικίνδυνα με διακοπή κυκλοφορίας και φερτά υλικά. Επειδή ο δρόμος στο "Κακολάγκαδο" έχει εξαφανιστεί και έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο ρέμα. Μένουμε ασφαλείς. Αποφεύγουμε μετακινήσεις στο ορεινό κομμάτι του δήμου Αρταίων».

Νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευή η Πολιτική Προστασία έστειλε μηνύματα 112 σε Άρτα και Ιωάννινα.

Στις 15:40 η Πολιτική Προστασία έστειλε δεύτερο μήνυμα στους κατοίκους της Άρτας που προειδοποιούσε για έντονες βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις στη δημοτική ενότητα της Άρτας, ζητώντας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Νωρίτερα είχε σταλεί άλλο μήνυμα από το 112, που προειδοποιούσε πως «λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις δημοτικές ενότητες Γεωργίου Καραϊσκάκη και Τζουμέρκων της περιφερειακής ενότητας Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Νωρίτερα στην Άρτα και τις γύρω περιοχές υπήρξε διακοπή ρεύματος ωστόσο το πρόβλημα αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι.

Λίγο αργότερα, 112 εστάλη και στους κατοίκους των Ιωαννίνων. «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

Η κακοκαιρία χτυπά με ένταση όλη την περιοχή του Ζηρού που είχε υποστεί μεγάλες ζημιές από τις φωτιές όπως και τις κοινότητες της Άρτας. ΟΙ δρόμοι έχουν εξαφανιστεί κάτω από νερά, τα ρέματα έχουν γίνει ποτάμια ενώ από τα βουνά κατεβαίνουν φερτά υλικά και χώματα κάνοντας ακόμα και κεντρικούς δρόμους αδιάβατους.

Στη Φιλιππιάδα, σύμφωνα με το onprevezanews, ο δρόμος από την Παλαιά προς τη Νέα Φιλιππιάδα έχει αποκλειστεί λόγω μεγάλης ποσότητας νερού και φερτών υλικών. Δήμος, Αστυνομία και Πυροσβεστική βρίσκονται σε επιφυλακή για παρεμβάσεις. Σπίτια και καταστήματα στην παλιά Φιλιππιάδα έχουν πλημμυρίσει, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στα χωριά με πολλά να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα γεγονός που δεν επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν αντλίες για να απομακρυνθούν νερά.

Στον ποταμό Καλαμά στη Θεσπρωτία, η υπερχείλιση προκάλεσε πλημμύρες στους κάμπους της Βρυσέλλας και της Σαγιάδας, καταστρέφοντας καλλιέργειες μανταρινιών και πορτοκαλιών την περίοδο συγκομιδής.

Παράλληλα, στον κάμπο της Κεστρίνης στον Δήμο Φιλιατών τα νέα πλημμυρικά φαινόμενα, έπληξαν μεγάλες εκτάσεις με μανταρινοκαλλιέργειες, σε μια περίοδο που η συγκομιδή βρίσκεται στο πιο κρίσιμο στάδιό της.

Σε ισχύ το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (20/11/2025), προειδοποιώντας για εκ νέου επιδείνωση στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο:

Νησιά Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη)

Αιτωλοακαρνανία

Ήπειρος

Βαθμιαία ύφεση αναμένεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής 21/11 προς το Σάββατο 22/11.

