Στην Κορινθία, στην καρδιά του όρους Ζήρεια, κρύβεται ένα παραμυθένιο χωριό.

Είναι αλήθεια, πως η Κορινθία αποτελεί έναν από τους πιο όμορφους και γραφικούς νομούς της Πελοποννήσου, εκεί όπου η φύση δεσπόζει και η θάλασσα έρχεται σε πλήρη αρμονία με το βουνό και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

Από τον Ισθμό της Κορίνθου, στις παραθαλάσσιες περιοχές του κορινθιακού και στις ορεινές πλαγιές της Ζηρείας, το τοπίο μαγεύει και φιλοξενεί πληθώρα από ξεχωριστά και όμορφα χωριά, ιδανικά για χειμερινές και καλοκαιρινές αποδράσεις.

Η Στυμφαλία, η Λίμνη Δόξα, τα γραφικά Τρίκαλα Κορινθίας προσφέρουν πλούσια τοπία, υπέροχη φύση και απόλυτη ηρεμία, μόλις λίγες ώρες μακριά από το κέντρο της Αθήνας.

Ουσιαστικά, η περιοχή, είναι ευρέως γνωστή για τα γραφικά χωριά της, τα ιστορικά μνημεία, τα μοναστήρια, τα φαράγγια και τις λίμνες που φιλοξενούν μεγάλο μέρος της χλωρίδας και της πανίδας του τόπου.

Η περιοχή συνδυάζει τον αυθεντικό χαρακτήρα, προσφέροντας καλό – ποιοτικό φαγητό και προϊόντα, φυσική ομορφιά και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα –για σύντομες και πολυήμερες εκδρομές.

Καστανιά – Το χωριό με το μαγευτικό τοπίο στην Κορινθία

Η Καστανιά Κορινθίας λοιπόν, αποτελεί ένα από τα πιο μικρά όμορφα, αυθεντικά ορεινά χωριά της περιοχής, ενώ είναι χτισμένο στις καταπράσινες πλαγιές της Ζήρειας, σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων.

Η αρχιτεκτονική του χωριού, διατηρεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα, με πέτρινα σπίτια και παραδοσιακά κτήρια να εναρμονίζονται πλήρως με τα τοπία γεμάτα έλατα και πεύκα.

Το χωριό, αν και δεν αποτελεί ένα τουριστικό θέρετρο με πολυτελή ξενοδοχεία, θεωρείται ένα από τα πιο ήσυχα, παραδοσιακά και όμορφα τοπία της Κορινθίας - ένας προορισμός για όσους αγαπούν τη φύση, τις χειμερινές εκδρομές και την ηρεμία.

Παράλληλα, οι πλαγιές της Ζήρειας το χειμώνα, συχνά ντύνονται στα λευκά, τα έλατα και τα πεύκα γεμίζουν χιόνι, και η ομίχλη κατεβαίνει χαμηλά δημιουργώντας μια μαγική, σχεδόν μυθική εικόνα, σε ένα τοπίο βγαλμένο από καρτ ποστάλ.

Το όνομά της προέρχεται από το δάσος καστανιών που υπήρχε στην περιοχή, με τους ντόπιους να περισυλλέγουν τον καρπό με προσοχή μέχρι και σήμερα, ενώ οι κάτοικοί της συμμετείχαν ενεργά στην Επανάσταση του 1821, με αποτέλεσμα, , να γνωρίζουν πώς να διαφυλάσσουν την παράδοση και την ιστορία του τόπου για να την μεταφέρουν από γενιά σε γενιά.

Τέλος, η θέα από την κεντρική πλατεία του χωριού είναι εντυπωσιακή, με τα δάση να απλώνονται από πλαγιά σε πλαγιά, κάνοντας την Καστανιά πόλο έλξης για όσους αγαπούν τις χειμερινές αποδράσεις, τη φύση την ηρεμία και το καλό ποιοτικό φαγητό, εκεί που το ξύλο από το τζάκι, δημιουργεί μία διαφορετική ατμόσφαιρα.