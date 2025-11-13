Δεκέμβρης: Ο πιο όμορφος μήνας για χειμερινές διακοπές στην Ελλάδα.

Ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας, που στην Ελλάδα ατμόσφαιρα έχει αρχίσει να μυρίζει Χριστούγεννα, τα ξύλα από το τζάκι χαρίζουν ένα ιδιαίτερο κλίμα, ενώ οι δρόμοι και τα σπίτια, ντύνονται σταδιακά με φωτάκια, δέντρα και τον χαρακτηριστικό Άγιο Βασίλη που σκαρφαλώνει από το μπαλκόνι.

Έτσι λοιπόν, ο Δεκέμβρης, αποτελεί τον ιδανικότερο μήνα για χειμερινές διακοπές. Πέρα από την ειδυλλιακή ατμόσφαιρα, οι τιμές στα καταλύματα δεν έχουν εκτοξευτεί ακόμα και στους γνωστούς – πανέμορφους προορισμούς, δεν δημιουργείται συσσώρευση από τον κόσμο.

Η Αράχωβα, τα Καλάβρυτα, το Μέτσοβο, το Πήλιο, η Ελάτη και το Περτούλι αποτελούν μερικούς από τους πιο ιδιαίτερους, μοναδικούς και όμορφους προορισμούς για τις χειμερινές διακοπές – εκεί όπου η φύση, συναντά την γοητεία των Χριστουγέννων.

Το χωριό «σταθμός» της Ελλάδας για τις διακοπές του Δεκεμβρίου

Το Περτούλι λοιπόν, αποτελεί ένα από τα πια γνωστά χωριά του νομού Τρικάλων, της δυτικής Θεσσαλίας, χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 1.150 μέτρων στις πλαγιές του Κόζιακα – στην οροσειρά της Πίνδου.

Πρόκειται για έναν από τους πιο όμορφους ορεινούς προορισμούς της Θεσσαλίας, περιτριγυρισμένο από απέραντα δάση ελάτης, ρυάκια και ορεινά λιβάδια. Η περιοχή είναι γνωστή για την Περτουλιώτικη κοιλάδα, ένα εκτεταμένο αλπικό λιβάδι ανάμεσα στα βουνά, που τον χειμώνα μετατρέπεται σε μικρό χιονοδρομικό κέντρο, ενώ το καλοκαίρι αποτελεί ιδανικό τόπο για πεζοπορίες και ιππασία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Περτούλι έχει ξεχωριστή παραδοσιακή αρχιτεκτονική και μια ήρεμη, αυθεντική ορεινή ομορφιά που το κάνει να διαφέρει από άλλους τουριστικούς προορισμούς της Πίνδου.

{https://www.youtube.com/watch?v=35pUmB2vLzY}

Το χωριό, διαθέτει την παραδοσιακή θεσσαλική αρχιτεκτονική – όπως τα περισσότερα χωριά στο βόρειο τμήμα της Πίνδου. Τα πέτρινα σπίτια, εναρμονίζονται πλήρως με το φυσικό περιβάλλον, ενώ οι στενοί λιθόστρωτοι δρόμοι και τα πέτρινα γεφύρια, ολοκληρώνουν την εικόνα – θυμίζοντας μιαν άλλη εποχή.

Η κεντρική πλατεία του χωριού, με τον πλάτανο και την πέτρινη βρύση, αποτελεί σημείο αναφοράς και χαρακτηριστικό δείγμα παραδοσιακής ορεινής αισθητικής – ενώ οι ντόπιοι γνωρίζουν από Ελληνική φιλοξενία.

Αν λοιπόν, είστε σε αναζήτηση για τον επόμενο προορισμό σας μέσα στο Δεκέμβριο, το Περτούλι, αποτελεί την ιδανική περιοχή, εκεί όπου η παράδοση συναντά την κουλτούρα του σήμερα, και ο οικισμός αγκαλιάζεται από τη φύση.

Αξίζει ωστόσο να γνωρίζεται πως ήδη η διαθεσιμότητα στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι εξαιρετικά περιορισμένη, με τα περισσότερα καταλύματα να έχουν κλείσει εδώ και καιρό. Μόνο ελάχιστα δωμάτια και ξενώνες εμφανίζουν διαθεσιμότητα από τα μέσα Δεκεμβρίου και έπειτα, γεγονός που μαρτυρά τη μεγάλη ζήτηση που γνωρίζει η περιοχή ενόψει των γιορτών.