«Να μ' αγαπάς»: Όσα θα δούμε απόψε
Ο Θανάσης διώχνει Ζωή και Νικαίτη απ’ την πανσιόν και η Εβίτα επιστρέφει στην Ελλάδα…
Η Φωτεινή και ο Λευτέρης καίνε την αποθήκη που τους κρατούσε η οικογένεια Καλλιγά και δραπετεύουν με τη βοήθεια του Άγγελου, που τους φιλοξενεί στο σπίτι του.
Ο Ορφέας υποψιάζεται πως υπάρχει ανάμεσά τους κατάσκοπος του άγνωστου εχθρού τους.
Η Νικαίτη ελπίζει να γυρίσει στο αρχοντικό, η Ζωή της το αποκλείει.
Ο Θεόφιλος κάνει συμφωνία με τον Θανάση να τις διώξει και από την πανσιόν, ενώ προσλαμβάνει άτομο για να βρει ποιος κρύβεται πίσω από τα δίδυμα.
Η Σοφία διοικεί το σπίτι σαν δικτάτορας.
Ορφέας και Λευτέρης συναντιούνται στο δρόμο και τσακώνονται.
Η Εβίτα μαθαίνει τα νέα και αποφασίζει να γυρίσει στην Ελλάδα.
Ο Θανάσης μετά από συνάντηση που είχε με τον Θεόφιλο, αναγκάζεται να κάνει κάτι είναι κόντρα στην ηθική του…
