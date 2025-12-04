Καταιγιστικές οι εξελίξεις στην σειρά του ALPHA, «Να μ’ αγαπάς».

«Να μ’ αγαπάς»: Όσα θα δούμε απόψε στις 20:00.

Ο Θανάσης διώχνει Ζωή και Νικαίτη απ’ την πανσιόν και η Εβίτα επιστρέφει στην Ελλάδα…

Η Φωτεινή και ο Λευτέρης καίνε την αποθήκη που τους κρατούσε η οικογένεια Καλλιγά και δραπετεύουν με τη βοήθεια του Άγγελου, που τους φιλοξενεί στο σπίτι του.

Ο Ορφέας υποψιάζεται πως υπάρχει ανάμεσά τους κατάσκοπος του άγνωστου εχθρού τους.

Η Νικαίτη ελπίζει να γυρίσει στο αρχοντικό, η Ζωή της το αποκλείει.

Ο Θεόφιλος κάνει συμφωνία με τον Θανάση να τις διώξει και από την πανσιόν, ενώ προσλαμβάνει άτομο για να βρει ποιος κρύβεται πίσω από τα δίδυμα.

Η Σοφία διοικεί το σπίτι σαν δικτάτορας.

Ορφέας και Λευτέρης συναντιούνται στο δρόμο και τσακώνονται.

Η Εβίτα μαθαίνει τα νέα και αποφασίζει να γυρίσει στην Ελλάδα.

Ο Θανάσης μετά από συνάντηση που είχε με τον Θεόφιλο, αναγκάζεται να κάνει κάτι είναι κόντρα στην ηθική του…

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη, στις 20:00.