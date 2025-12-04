Ορισμένα στελέχη της Κουμουνδούρου, ειδικά εκείνα που θεωρούνται «κομμένα» από το νέο εγχείρημα, θα παίξουν τα «ρέστα» τους προκειμένου να κρατήσουν ένα μικρό, αντιπαραθετικό, προς τον κ.Τσίπρα, κόμμα.

Οι πρώτες «βολές» από την ομάδα του Παύλου Πολάκη, εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, ήρθαν λίγες μόλις ώρες μετά την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο «Παλλάς», όπου έδωσε προς τους προοδευτικούς πολίτες το «σήμα» για τη δημιουργία νέου πολιτικού υποκειμένου.

Εκείνος που σήκωσε πρώτος το «όπλο» κατά του κυρίου Τσίπρα, ήταν ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, που βρίσκεται κοντά στον χανιώτη βουλευτή. Μιλώντας στο ραδιόφωνο «Alpha 9,89», το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε αρχικά ότι «είναι λάθος που κάθισαν κάποια πολιτικά στελέχη στο θεωρεί», για να συμπληρώσει ότι τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός για τα κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, περί κλεισίματος του κύκλου τους, είναι άδικα και θα πρέπει να συζητηθούν στα όργανα του κόμματος.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ορισμένα στελέχη της Κουμουνδούρου, ειδικά εκείνα που θεωρούνται «κομμένα» από το νέο εγχείρημα, θα παίξουν τα «ρέστα» τους προκειμένου να κρατήσουν ένα μικρό, αντιπαραθετικό, προς τον κ.Τσίπρα, κόμμα.

Άλλωστε, ο κ.Αλεξιάδης φέρεται να είχε αποδώσει τον χαρακτηρισμό του «αποστάτη» προς τον πρώην πρωθυπουργό όταν είχε παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, προκαλώντας την «έκρηξη» πολλών στελεχών του κόμματος, αλλά και του ίδιου του Σωκράτη Φάμελλου.

Φαίνεται, όμως, ότι η πλευρά Πολάκη -που πρωταγωνιστεί στη διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον νέο φορέα Τσίπρα- δεν διαθέτει ισχυρές δυνάμεις εντός του κόμματος. Άλλωστε, ο ισχυρότερος σύμμαχός του, ο Νίκος Παππάς, έχει διαχωρίσει εδώ και αρκετό καιρό τη θέση του από τον κρητικό βουλευτή. Και όχι μόνο στο θέμα του πρώην πρωθυπουργού, αλλά και ως προς τη στρατηγική των συνεργασιών, συνολικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε γενικές, πάντως, γραμμές, τα όσα σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός για τα κόμματα του χώρου και ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν προκαλέσει αναταραχή στην Κουμουνδούρου – παρά το χθεσινό «προσκλητήριο» του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς βέβαια «πρώτες θέσεις» στο νέο «ταξίδι».