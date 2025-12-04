Αρνούμενος την εμπλοκή του ο 48χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε πως όταν έγινε το έγκλημα βρισκόταν στο χωριό του, στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας.

«Ένα θέλημα έκανα. Δεν έδωσα σημασία». Με τα λόγια αυτά προσπάθησε να αποσείσει από πάνω του το αδίκημα που αντιμετωπίζει για συνέργεια σε ανθρωποκτονία ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό.

«Εγώ μεροκάματο έκανα», είπε ο 48χρονος ο οποίος φέρεται πως φέρεται να αγόρασε με δύο πλαστά ΑΦΜ το σκούτερ και το αυτοκίνητο, που στη συνέχεια παρέδωσε στον εκτελεστή του τοπογράφου. Όπως υποστήριξε, είχε γνωρίσει τον συγκατηγορούμενο του στις φυλακές και από τότε είχαν επαγγελματική συνεργασία.

«Μου δόθηκε ένα ΑΦΜ από τον λογιστή μου ....για να πάω να του πάρω ένα αυτοκίνητο. Ένα θέλημα έκανα. Δεν πήρα χρήματα για αυτό. Δεν έχω καμία σχέση με σκουτερ. Αγόρασα το αυτοκίνητο για λογαριασμό του λογιστή μου. Πήρα το αυτοκίνητο με το όνομά μου χωρίς να κρυφτώ ή να καλύψω τα χαρακτηριστικά μου», υποστήριξε.

Πρόεδρος: Αν ισχύουν αυτά που μας λέτε τότε ο λογιστής εμπλέκεται στη δολοφονία....

Κατηγορούμενος: Εγώ μεροκάματο έκανα πήγα και του πήρα ένα αμάξι όπως μου ζήτησε.

«Ο βρώμικος κόσμος της νύχτας»

Νωρίτερα με την έναρξη της διαδικασίας, ζήτησε να μιλήσει στο δικαστήριο ο πρώτος 45χρονος κατηγορούμενος που φέρεται ως εκτελεστής για να διευκρινίσει πως δεν έχει σχέση με τον κόσμο της νύχτας, γιατί είναι πολύ βρώμικος! "Θέλω να πω και κάτι ακόμη για τον κόσμο αυτό της νύχτα που γνώρισα μέσα στις φυλακές. Δεν έχω καμία σχέση μαζί τους. Η νοοτροπία τους δεν διαφέρει σε τίποτα από τη νοοτροπία ενός παιδεραστή. Είναι τόσο βρώμικη αυτή η κοινωνία των μπράβων! Μπορεί να μην πηγαίνουν με παιδιά, σκοτώνουν ο ένας τον άλλον όμως για ένα μαγαζί αδελφός τον αδελφό. Συμβαίνουν τρομερά πράγματα»

Ο 45χρονος διαμαρτυρήθηκε μάλιστα που δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία βίντεο από το κινητό του που καταγράφεται στο Μιλάνο αλλά και την Κρήτη να ρίχνει μπαλωθιές, με το αριστερό χέρι.

Κατηγορούμενος: Που είναι αυτά τα βίντεο; Δεν σας τα έχουν φέρει

Πρόεδρος: Τι να δούμε κύριε τις βόλτες σας στο Μιλάνο;

Κατηγορούμενος: Να δείτε ότι πυροβολούσα με το αριστερό μου χέρι. Επίσης να σας φέρουν το καταγραφικό από την οδό Μπακοπούλου για να φανεί ότι εγώ δεν έβαζα κανένα σκούτερ στο πάρκινγκ.

Η δίκη θα συνεχιστεί τη Δευτέρα οπότε και αναμένεται να αγορεύσει η εισαγγελέας της έδρας