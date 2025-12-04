«Οι αγρότες μας αξίζουν σεβασμό, στήριξη και ρεαλιστικά μέτρα» ανέφερε.

Το λάδι στην κυβέρνηση φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να βγάλει ο Λευτέρης Αυγενάκης. Ο βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης με αιχμηρή ερώτησή του στους Κώστα Τσιάρα και Κυριάκο Πιερρακάκη, τους καλεί να επιδείξουν σεβασμό και στήριξη στους αγρότες.

Ο κ. Αυγενάκης αναφέρεται στις «σοβαρές δυσκολίες και την αναστάτωση που προκαλεί στον αγροτικό κόσμο η ξαφνική και χωρίς μεταβατική πρόβλεψη υποχρεωτική εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής (Ψ.Δ.Α.) για τη μεταφορά ελαιοκάρπου».

«Η εικόνα παραγωγών που προσπαθούν να εκδώσουν ψηφιακά έγγραφα με τα χέρια λερωμένα από τον ελαιόκαρπο, ανάμεσα στα ελαιόδεντρα και με την αγωνία της παράδοσης, είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη από την αγροτική πραγματικότητα», τονίζει με νόημα.

Σημειώνει δε πως «οι αγρότες μας αξίζουν σεβασμό, στήριξη και ρεαλιστικά μέτρα. Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της αγροτικής παραγωγής είναι αναγκαίος, αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς προετοιμασία και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής υπαίθρου».