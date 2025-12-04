Νέα πρόγνωση για τον καιρό στην Αττική έκανε με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας τόνισε πως για την κακοκαιρία που θα χτυπήσει την Αττική προβλέπει μέχρι και 90 χιλιοστά βροχής.

Επιπρόσθετα τόνισε πως «οι παράκτιες περιοχές που βρέχονται από τους δύο κόλπους ( Σαρωνικό -Ευβοϊκό|) και τα δυτικά, δείχνουν να είναι οι πιο επικίνδυνες για προβλήματα».

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Τρία σενάρια για την Αττική...

Από 40 μέχρι 90 χιλιοστά βροχής δίνουν τρία προγνωστικά κέντρα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για την Αττική.

Η ποσότητα αυτή είναι λίγο μεγαλύτερη από την προσφατη κακοκαιρία.

Το πεδίο των ανέμων και η ενέργεια του Σαρωνικού θα έχει τον τελευταίο λόγο.

Σίγουρα από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή.

