Τι πρέπει να προσέξετε αν έχετε αγοράσει αυτό το σετ παιδικού φαγητού που αποσύρεται.

Συναγερμός έχει σημάνει και στη χώρα μας μετά την ανακοίνωση της φινλανδικής Etola Shops Oy για την ανάκληση δύο παιδικών σετ πιάτων, λόγω λανθασμένων ενδείξεων στη συσκευασία που τα παρουσίαζαν ως κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων – κάτι που δεν ισχύει και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.

Η ανάκληση αφορά τα εξής παιδικά σετ φαγητού

Παιδικό σετ “Dinosaurus” (5 τεμάχια)

Κωδικοί: RPSET01 – 5055071785450 / 21211040

Παιδικό σετ “Unicorn” (5 τεμάχια)

Κωδικοί: RPSET03 – 5055071785474 / 21211039

Τα προϊόντα διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά από τον Αύγουστο του 2024 και πωλούνται και μέσω διαδικτύου, γεγονός που έχει οδηγήσει τις ελληνικές αρχές και τις οργανώσεις καταναλωτών να συστήνουν προσοχή σε όσους έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα σετ. Η εταιρεία καλεί τους καταναλωτές να επιστρέψουν τα προϊόντα σε οποιοδήποτε κατάστημα Etola, όπου και θα αποζημιωθούν πλήρως, χωρίς να απαιτείται απόδειξη αγοράς.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η λάθος σήμανση για χρήση σε μικροκύματα μπορεί να οδηγήσει σε υπέρθέρμανση, αλλοίωση του υλικού ή απελευθέρωση επιβλαβών ουσιών, ιδιαίτερα επικίνδυνες όταν πρόκειται για παιδικά προϊόντα.