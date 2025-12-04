Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 610.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2024 και κατά κύριο λόγο μικρά παιδιά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προειδοποιεί για τους κινδύνους της αυξανόμενης ανθεκτικότητας στα φάρμακα, της κλιματικής αλλαγής και των περικοπών στη χρηματοδότηση.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με την ετήσια έκθεση έχει ανέλθει μικρή αύξηση σε σχέση με τους θανάτους που σημειώθηκαν το 2023, ενώ και τα κρούσματα αυξήθηκαν και από 273 εκατομμύρια έφθασαν περίπου σε 282 εκατομμύρια.

Παρότι είχε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις αρχές του 2000, πλέον η μάχη κατά της νόσου καθυστερεί ανησυχητικά την τελευταία δεκαετία.

Μεγάλη αύξηση στα κρούσματα καταγράφηκε σε Αιθιοπία, Μαδαγασκάρη και Υεμένη.

Μεγάλος ο κίνδυνος αναζοπύρωσης

Ο διευθυντής του παγκόσμιου προγράμματος για την ελονοσία, Ντάνιελ Νγκαμίτζε Μανταντί ανέφερε ότι:

"Υπερβολικά πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν από μια αποτρέψιμη και ιάσιμη ασθένεια.

Πρόσθεσε ότι η ανθεκτικότητα στα φάρμακα για την ελονοσία και τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες κουνουπιέρες, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και τις συγκρούσεις, αποτελούν παράγοντες που συνιστούν πρόκληση για την απόκριση στην ασθένεια, η οποία μεταδίδεται από τα κουνούπια.

Η αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με την αύξηση του πληθυσμού, αλλά η συχνότητα των κρουσμάτων αυξήθηκε την περίοδο 2015-2016.

Σε ανακοίνωση του ανέφερε ότι η χρηματοδότηση είναι συστηματικά μικρότερη από την απαιτούμενη.

Πιο συγκεκριμένα το 2024, η συνολική επένδυση για τον έλεγχο της ελονοσίας, τόσο από δωρητές όσο και από πληγείσες χώρες, έφθασε τα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό πολύ μικρότερο από τον στόχο των 9 δισεκατομμυρίων.

Το σύνολο αυτό και τα δεδομένα για τα κρούσματα και τους θανάτους του περασμένου χρόνου δεν περιλαμβάνουν τις φετινές μειώσεις στη διεθνή βοήθεια, που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ και έχουν επιπτώσεις στη μάχη κατά της ελονοσίας αυτό τον χρόνο.

«Η υποχρηματοδότηση της αντιμετώπισης της ελονοσίας...ενέχει προφανή κίνδυνο, μια μαζική και ανεξέλεγκτη αναζωπύρωση της νόσου», εκτίμησε ο Νγκαμίτζε.

Ολοκλήρωσε λέγοντας ότι νέα και βελτιωμένα μέσα, περιλαμβανομένων θεραπειών, διαγνωστικών εξετάσεων και εμβολίων κατά της ελονοσίας, έχουν προσφέρει ελπίδα και έχουν βοηθήσει να σωθούν εκατομμύρια ζωές. Αλλά θα πρέπει να φθάσουν σε αυτούς που κινδυνεύουν ώστε να υπάρξει επίδραση.

Μια ευθύνη που φέρουν οι κυβερνήσεις των πληγεισών χωρών καθώς και διεθνείς δωρητές.