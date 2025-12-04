Υψηλά επίπεδα τοξικών χημικών ουσιών βρέθηκαν σε δημητριακά σε όλη την Ευρώπη.

Μια νέα μελέτη του Δικτύου Δράσης για τα Φυτοφάρμακα στην Ευρώπη (PAN Europe) αναδεικνύει την παρουσία υψηλών επιπέδων μιας επικίνδυνης χημικής ουσίας σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι συγκεντρώσεις τρανς λιπαρών οξέων (TFA), γνωστών και ως «παντοτινές χημικές ουσίες», είναι κατά μέσο όρο 100 φορές υψηλότερες από ό,τι στο νερό της βρύσης.

Τι είναι τα TFA και τα Pfas;

Τα TFA προέρχονται από την αποικοδόμηση φυτοφαρμάκων που περιέχουν πολυφθοροαλκυλικές ουσίες (Pfas), μια ομάδα χημικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή προϊόντων από τη δεκαετία του 1950. Οι ουσίες αυτές ονομάζονται «παντοτινές χημικές ουσίες», καθώς μπορεί να χρειαστούν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια για να διασπαστούν στο περιβάλλον.

Η έκθεση σε TFA συνδέεται με δυσμενείς επιπτώσεις στην αναπαραγωγή, τη γονιμότητα, την ανάπτυξη του εμβρύου, καθώς και σε λειτουργίες του θυρεοειδούς, του ήπατος και του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ποια τρόφιμα είναι τα πιο μολυσμένα;

Η μελέτη ανέλυσε 65 συμβατικά προϊόντα δημητριακών από 16 ευρωπαϊκές χώρες.

Τα TFA ανιχνεύθηκαν στο 81,5% των δειγμάτων, με τα υψηλότερα επίπεδα να εντοπίζονται σε:

Ιρλανδικά δημητριακά πρωινού

Βελγικό ψωμί ολικής αλέσεως

Γερμανικό ψωμί ολικής αλέσεως

Γαλλική μπαγκέτα

Άλλες τροφές με σημαντική μόλυνση περιλαμβάνουν γλυκά, ζυμαρικά, κρουασάν, επεξεργασμένο ψωμί και αλεύρι. Η ουσία είναι διαλυτή στο νερό, γεγονός που διευκολύνει την απορρόφησή της από τα φυτά και την είσοδό της στην τροφική αλυσίδα.

Καλούν για άμεση δράση

Οι επιστήμονες και ακτιβιστές της PAN Europe ζητούν άμεση απαγόρευση των φυτοφαρμάκων Pfas και τον καθορισμό πιο αυστηρών ορίων ασφαλείας για τα TFA στα τρόφιμα. Όπως τονίζει η Salomé Roynel, υπεύθυνη πολιτικής στην PAN Europe:

«Όλοι οι άνθρωποι εκτίθενται σε τρανς λιπαρά οξέα μέσω τροφίμων και νερού. Η κατάσταση απαιτεί άμεση δράση για να σταματήσει η περαιτέρω μόλυνση της τροφικής αλυσίδας».

Η Αγγελική Λυσιμάχου, επικεφαλής επιστήμης και πολιτικής στην PAN Europe, προσθέτει ότι όλα τα δείγματα υπερέβαιναν τα μέγιστα επιτρεπτά όρια:

«Δεν μπορούμε να εκθέτουμε παιδιά σε τοξικές χημικές ουσίες για την αναπαραγωγή. Αυτό απαιτεί άμεση δράση».

Τι σημαίνουν αυτά για τη Βρετανία και την Ευρώπη

Παρότι η Βρετανία δεν περιλαμβανόταν στη μελέτη, η χρήση Pfas είναι ευρέως διαδεδομένη και εκεί, με 27 γνωστά δραστικά συστατικά σε φυτοφάρμακα, έξι από τα οποία θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνα.

Οι ουσίες αυτές ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των φυτοφαρμάκων και τη διάρκεια δράσης τους, αλλά αυξάνουν και τον κίνδυνο μόλυνσης στο περιβάλλον και στα τρόφιμα.

Πηγή: Guardian