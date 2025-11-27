Οι ασθματικοί για τους οποίους οι συσκευές εισπνοών είναι αναποτελεσματικές με τη τεζεπελουμάμπη πιθανόν να μπορούν να μειώσουν ή να διακόψουν τη λήψη στεροειδών.

Μια μηνιαία ένεση μπορεί να επιτρέψει σε άτομα με σοβαρό άσθμα να διακόψουν τη λήψη καθημερινών δισκίων στεροειδών, σύμφωνα με κλινική δοκιμή.

Περισσότεροι από 260 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από άσθμα. Αν και οι περισσότεροι το ελέγχουν με εισπνευστήρες, για την αντιμετώπιση άμεσων συμπτωμάτων και προληπτικά για τη μείωση της φλεγμονής, όσοι έχουν πιο σοβαρό άσθμα λαμβάνουν καθημερινά και χάπια κορτικοστεροειδών.

Ωστόσο, η μακροχρόνια χρήση αυτών σχετίζεται με σοβαρές παθήσεις, όπως οστεοπόρωση, διαβήτης και αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις.

Διεθνής κλινική δοκιμή διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες που έλαβαν μία ένεση τεζεπελουμάμπης κάθε τέσσερις εβδομάδες ήταν σε θέση να μειώσουν ή ακόμα και να διακόψουν εντελώς τη λήψη των στεροειδών, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις.

Η τεζεπελουμάμπη, επίσης γνωστή ως Tezspire, παρασκευάζεται από την AstraZeneca, και μπλοκάρει μια πρωτεΐνη που σχετίζεται με τη φλεγμονή των αεραγωγών. Το φάρμακο εγκρίθηκε το 2023 ως πρόσθετη θεραπεία συντήρησης για ασθενείς άνω των 12 ετών των οποίων η συνήθης φαρμακευτική αγωγή δεν ελέγχει καλά το άσθμα τους.

Η δοκιμή Wayfinder, με επικεφαλής το Kings College London, περιελάμβανε περίπου 300 ενήλικες με σοβαρό, ανεξέλεγκτο άσθμα, οι οποίοι λάμβαναν 5mg-40mg δισκίων στεροειδών ημερησίως.

Οι ασθενείς, από 11 χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Μεξικού και της Ισπανίας, λάμβαναν τεζεπελουμάμπη κάθε μήνα.

Έπειτα από ένα έτος θεραπείας, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες σταμάτησαν εντελώς να λαμβάνουν στεροειδή, χωρίς να επιδεινωθεί το άσθμα τους, ενώ σχεδόν το 90% μείωσε τη χρήση σε χαμηλή δόση. Το ένα τρίτο σταμάτησε να παίρνει στεροειδή ύστερα από έξι μήνες.

Τα ευρήματα της κλινικής δοκιμής, που δημοσιεύθηκαν στο Lancet Respiratory Medicine και παρουσιάστηκαν στη χειμερινή συνάντηση της Βρετανικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, έδειξαν επίσης ότι η τεζεπελουμάμπη βελτίωσε σημαντικά τα συμπτώματα του άσθματος, τη λειτουργία των πνευμόνων και τη συνολική ποιότητα ζωής.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, τα δύο τρίτα των ασθενών δεν παρουσίασαν κρίσεις άσθματος.

Με πληροφορίες από Guardian