Μια δοκιμή μείωσε κατά 72% τις εισαγωγές στο νοσοκομείο.

Μια νέα θεραπεία για το άσθμα που απαιτεί από τους ασθενείς να κάνουν μόνο δύο ενέσεις τον χρόνο για την πρόληψη απειλητικών για τη ζωή κρίσεων είναι διαθέσιμη στη Βρετανία.

Ο φαρμακευτικός γίγαντας GSK έλαβε άδεια κυκλοφορίας από την Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) για το depemokimab.

Η θεραπεία, που φέρει την εμπορική ονομασία Exdensur, είναι ένα «εξαιρετικά μακράς δράσης» βιολογικό φάρμακο που περιέχει αντισώματα για τη μείωση της φλεγμονής στους πνεύμονες. Πρόκειται για την πρώτη του είδους της και αντιμετωπίζει αναπνευστικές παθήσεις με μόνο δύο δόσεις ετησίως.

Ο Kaivan Khavandi, ανώτερο στέλεχος στην GSK, δήλωσε: «Η έγκριση του Exdensur στο Ηνωμένο Βασίλειο, του πρώτου στον κόσμο, θα επαναπροσδιορίσει τη φροντίδα εκατομμυρίων ασθενών. Αυτός ο εξαιρετικά μακράς δράσης βιολογικός παράγοντας προσφέρει διαρκή αποτελεσματικότητα στη μείωση των εξάρσεων του άσθματος, στην αποφυγή νοσηλείας των ασθενών και στην πρόληψη της πνευμονικής βλάβης, με μόλις δύο δόσεις τον χρόνο. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στη θεραπεία του αναπνευστικού και προσβλέπουμε σε πρόσθετες κανονιστικές αποφάσεις που αναμένονται στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την ΕΕ και την Κίνα».

Μειώθηκαν κατά 72% οι εισαγωγές στα νοσοκομεία

Τα αποτελέσματα μιας δοκιμής σε 762 ασθενείς διαπίστωσαν ότι το φάρμακο μείωσε τις κλινικά σημαντικές εξάρσεις των κρίσεων άσθματος κατά 54% και τις εισαγωγές στο νοσοκομείο κατά 72%.

Το φάρμακο χορηγείται μέσω ένεσης μία φορά κάθε έξι μήνες.

Η θεραπεία θα κυκλοφορήσει το πρώτο εξάμηνο του 2026, πριν ο εποπτικός φορέας, το National Institute for Health and Care Excellence (NICE), αποφασίσει εάν θα συνταγογραφηθεί στο βρετανικό σύστημα υγείας (NHS), ανέφεραν οι Times.

