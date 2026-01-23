Ο θρύλος για το Palazzo Ca’ Dario στη Βενετία, που αναζητά αγοραστή.

Εδώ και χρόνια, το Palazzo Ca’ Dario στη Βενετία είναι έρημο. Και σύμφωνα με έναν θρύλο, είναι καταραμένο, αφού «συνδέεται» με επτά θανάτους.

Θεωρητικά, το ακίνητο των 1.000 τετραγωνικών μέτρων είναι το όνειρο του μεσίτη. Σε εξαιρετική τοποθεσία στο Μεγάλο Κανάλι από τα τέλη του 15ου αιώνα, με πρόσοψη σε στιλ βενετσιάνικης αναγέννησης που είναι από τις πιο χαρακτηριστικές της πόλης.

Φέρει το όνομα του πρώτου ιδιοκτήτη, Τζιοβάνι Ντάριο, ενός διπλωμάτη που χαρακτηρίστηκε ήρωας όταν εξασφάλισε συνθήκη ειρήνης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και έχει υπάρξει σπίτι ευγενών, εμπόρων, ακόμα και σταρ της βρετανικής ροκ.

Το 1908 κέντρισε το ενδιαφέρον του Κλοντ Μονέ, που το ζωγράφισε κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Βενετία και ένα χρόνο αργότερα το ανέφερε ο Χένρι Τζέιμς στο βιβλίο «Italian Hours».

Όμως, έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο να πωληθεί το τεράστιο παλάτσο- με τα εννιά υπνοδωμάτια, τα οχτώ μπάνια και τις μεγάλες αίθουσες δεξιώσεων γεμάτες τοιχογραφίες. Και αυτό ίσως δεν οφείλεται μόνο στην τιμή, που φέρεται να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Οι μεσίτες πασχίζουν να ξεπεράσουν τη φήμη του ως το «καταραμένο παλάτι της Βενετίας», που οφείλεται στο γεγονός ότι ιδιοκτήτες και φιλοξενούμενοι βρήκαν πρόωρο- και σε κάποιες περιπτώσεις- βίαιο θάνατο.

Έπειτα από μια πρόσφατη ανακαίνιση, την πώλησή του έχει αναλάβει τα γραφεία Christie’s International Real Estate και Engel & Völkers. Ο οίκος Christie’s το περιγράφει ως ένα «αρχιτεκτονικό στολίδι» με γοτθικές αψίδες, πολυελαίους Μουράνο αντίκες και επισημαίνει πως βρίσκεται σε μια «ήσυχη» βενετσιάνικη γειτονιά, μακριά από τα πλήθη. Αυτό που δεν αναφέρει είναι οι τραγικές ιστορίες που έχουν προκαλέσει τον τοπικό θρύλο ότι είναι καταραμένο.

Το παλάτσο έχει συνδεθεί με τουλάχιστον επτά θανάτους, από τους οποίους ο πιο φριχτός συνέβη το 1970. Ο τότε ιδιοκτήτης, κόμης Φιλίπο Τζιορντάνο ντέλε Λάντσε δολοφονήθηκε εκεί μέσα από τον σύντροφό του, έναν ναύτη ο οποίος διέφυγε στο Λονδίνο και αργότερα δολοφονήθηκε επίσης.

Ο Κρίστοφερ «Κιτ» Λάμπερτ, τότε ατζέντης των Who, αγόρασε το παλάτι τον επόμενο χρόνο. Παρότι υποστήριζε ότι δεν τον ενοχλούσε η υποτιθέμενη κατάρα, λέγεται ότι είχε πει σε φίλους πως κοιμόταν αλλού, προκειμένου να ξεφύγει από τα φαντάσματα. Οι ντόπιοι αποδίδουν στην κατάρα τα προβλήματά του με τα ναρκωτικά, την επικείμενη οικονομική κρίση και τον θάνατό του το 1981 στο Λονδίνο, όταν έπεσε από σκάλα.

Τη δεκαετία του ‘80 ο Ιταλός χρηματοοικονομικός σύμβουλος Ραούλ Γκαρντίνι αγόρασε το ακίνητο. Αργότερα ενεπλάκη σε σκάνδαλο διαφθοράς και αυτοκτόνησε στο Μιλάνο, το 1993.

Σύμφωνα με τον θρύλο, το παλάτσο έφερνε κακοτυχία ακόμα και σε όσους απλά το πλησίαζαν ή έκαναν διακοπές εκεί. Ο τενόρος Μάριο Ντελ Μονακό σχεδίαζε να το αγοράσει το 1964, ωστόσο άλλαξε γνώμη όταν ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα ενώ πήγαινε να δει το παλάτσο. Ο Τζον Εντγουίστλ, μπασίστας των Who, πέθανε το 2002 στις ΗΠΑ, μία εβδομάδα αφού το νοίκιασε.

Έπειτα από αυτό, το Palazzo Ca’ Dario έμεινε ως επί το πλείστον εγκαταλελειμμένο, παρότι ενδιαφέρθηκαν για αυτό υποψήφιοι αγοραστές εντυπωσιασμένοι από την αρχιτεκτονική του- ανάμεσά τους λέγεται ότι ήταν ο Γούντι Άλεν- αλλά φέρεται να αποθαρρύνθηκαν από τις φήμες. Το 2006 το αγόρασε μια αμερικανική εταιρεία εκ μέρους του σημερινού ιδιοκτήτη, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί. Το γεγονός ότι έμεινε άδειο ενίσχυσε τον θρύλο.

Ο Αρνάλντο Φουσέλο, γενικός διευθυντής του οίκου Christie’s στη Βενετία επεσήμανε ότι στους ντόπιους αρέσει να λένε μια καλή ιστορία, ιδιαίτερα σε τουρίστες. Ακόμα, ανέφερε τους «εκατοντάδες» ανθρώπους που έζησαν εκεί ανά τους αιώνες, οι οποίοι έφτασαν σε βαθιά γεράματα, ανάμεσά τους ο Ντάριο που πέθανε από φυσικά αίτια σε ηλικία 80 ετών.

Οι φήμες ξεκίνησαν τη δεκαετία του ‘70, αλλά εντάθηκαν μετά την αυτοκτονία του Γκαρντίνι, δήλωσε ο Νταβίντε Μπουσάτο, ιστορικός στη Βενετία. Οι ντόπιοι λατρεύουν να λένε ιστορίες και είναι αρκετά φυσιολογικό για εκείνους να υπερβάλουν, όπως έκαναν με την Ποβέλια, συμπλήρωσε, αναφερόμενος στο νησί στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας που υποτίθεται ότι είναι στοιχειωμένο.

Η Βενετία είναι γεμάτη με ιστορικά κτίρια όπου έχουν συμβεί δολοφονίες και θάνατοι, τα οποία σήμερα είναι πολυτελή ξενοδοχεία, πρόσθεσε. «Και όπως συμβαίνει με όλους τους μύθους, έτσι και αυτοί γύρω από το Palazzo Ca’ Dario είναι λίγο μπερδεμένοι. Οι αφηγητές παίρνουν κάποια γεγονότα και τα μεγεθύνουν», κατέληξε.

Πάντως, ο Φουσέλο είναι σίγουρος ότι το κτίριο θα ξεπεράσει την τρομακτική φήμη του και θα πουληθεί τώρα. Μέχρι στιγμής έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, από Ιταλούς και ξένους, σύμφωνα με τον ίδιο.

Πηγή: Guardian, Φωτογραφίες: Christie’s International Real Estate