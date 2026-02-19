Επιστημονική εξήγηση έχει το φαινόμενο με τα ψάρια στα στενά της Βενετίας.

Ένα ιδιαίτερα παράξενο φαινόμενο αντίκρισαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Βενετίας, καθώς τα περίφημα σοκάκια της ιταλικής πόλης γέμισαν με ψάρια που ξεβράστηκαν εξαιτίας παλιρροϊκού φαινομένου.

Κάθε χρόνο, μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, τα ψάρια κολυμπάνε μέσω της αποχέτευσης στα κανάλια προκειμένου να αποφύγουν τα κρύα νερά. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, τα ψάρια καταλήγουν λόγω της παλίρροιας στα πλημμυρισμένα σοκάκια της πόλης.

{https://x.com/washingtonpost/status/2024148283493417341}

Με βάση επιστημονικές αξιολογήσεις ειδικών από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Ca’ Foscari, το συγκεκριμένο είδος ψαριού διαθέτει αξιοσημείωτη ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικά επίπεδα αλατότητας του νερού.

Η προσαρμοστικότητα αυτή αποτελεί βασικό μηχανισμό επιβίωσης, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι θερμοκρασίες στη λιμνοθάλασσα μειώνονται αισθητά. Τα ψάρια μετακινούνται σε πιο προστατευμένα σημεία, όπου οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες για την επιβίωσή τους.

{https://x.com/mamboitaliano__/status/2023490024139108748}

Παράλληλα, στις περιοχές αυτές εξασφαλίζουν επαρκή τροφή, η οποία προέρχεται κυρίως από οργανική ύλη και φυσικά υπολείμματα που συγκεντρώνονται στον πυθμένα των καναλιών. Με τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και την αποχώρηση του ψύχους, τα κοπάδια επιστρέφουν σταδιακά στην ανοιχτή λιμνοθάλασσα, συνεχίζοντας τον φυσικό τους κύκλο.

Η συμπεριφορά αυτή αναδεικνύει τη δυναμική προσαρμογή των υδρόβιων οργανισμών στις εποχικές μεταβολές και επιβεβαιώνει τη σημασία των οικοσυστημάτων της λιμνοθάλασσας για τη διατήρηση της θαλάσσιας ζωής.