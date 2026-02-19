Η εικόνα του ταμπλό ήταν σαφώς αρνητική, με μόλις 25 μετοχές να κλείνουν ανοδικά, έναντι 115 που υποχώρησαν και 62 που παρέμειναν αμετάβλητες.

Με απώλειες και σαφή υποχώρηση της συναλλακτικής δραστηριότητας ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.275,70 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,22%.Η συναλλακτική δραστηριότητα παρουσίασε αισθητή κάμψη, με τον ημερήσιο τζίρο να διαμορφώνεται στα 246,2 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο αυτό, τα πακέτα ανήλθαν σε 26,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος των συναλλαγών περιορίστηκε στα 38,9 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, η εικόνα του ταμπλό ήταν σαφώς αρνητική, με μόλις 25 μετοχές να κλείνουν ανοδικά, έναντι 115 που υποχώρησαν και 62 που παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψε απώλειες 2,31% στις 5.797,24 μονάδες, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 1,91% στις 2.750,48 μονάδες.

Τον κύριο όγκο των πιέσεων δέχθηκε ο τραπεζικός κλάδος, με τον δείκτη να υποχωρεί κατά 3,11% στις 2.612,33 μονάδες, λειτουργώντας εκ νέου ως ο βασικός ρυθμιστής της αγοράς. Η Eurobank, με τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, υποχώρησε στα 3,98 ευρώ με απώλειες 2,5%, η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 14,39 ευρώ με πτώση 2,74%, ενώ εντονότερες πιέσεις δέχθηκαν η Alpha Bank, η οποία κατέγραψε απώλειες 4,39% στα 3,72 ευρώ, και η Τράπεζα Πειραιώς με πτώση 4,26% στα 8,18 ευρώ. Πτωτικά κινήθηκε και η Τράπεζα Κύπρου, ενώ η Optima εμφάνισε τη μικρότερη μεταβολή στον κλάδο, με οριακή υποχώρηση.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, χαρακτηριστικό του κλίματος ήταν ότι μόλις μία μετοχή έκλεισε με θετικό πρόσημο, αυτή του Σαράντη, με άνοδο 1,66%. Αντίθετα, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν τίτλοι όπως η ΔΕΗ, η Aegean και η ΕΛΧΑ, ενώ σε αρνητικό έδαφος επέστρεψαν και μετοχές που είχαν υπεραποδώσει στη χθεσινή συνεδρίαση. Η Βιοχάλκο, παρά το εντυπωσιακό άλμα της προηγούμενης ημέρας, κατέγραψε μόνο οριακή διόρθωση, ενώ η Metlen, η Jumbo, η Motor Oil και ο ΟΠΑΠ κινήθηκαν επίσης πτωτικά.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, θετικά διαφοροποιήθηκαν η ΕΧΑΕ, μετά τα αποτελέσματα και την ανακοίνωση μερίσματος, καθώς και ο ΑΔΜΗΕ. Στον αντίποδα, έντονες απώλειες σημείωσαν η Qualco, η ΑΒΑΞ, η Dimand και η Κρι Κρι, συνεχίζοντας τη διορθωτική τους πορεία. Στα χαμηλότερα στρώματα της αγοράς, η Revoil ξεχώρισε με ισχυρή άνοδο, ενώ η ΥΚΝΟΤ συμπλήρωσε δέκα συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις.