Πτώση 1,14% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης το Χρηματιστηρίου.

Πτωτικά κινήθηκε για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να εντείνουν την παρουσία τους και να διευρύνουν το πεδίο των ρευστοποιήσεων.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.253,06 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,14%. Ο τζίρος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 338,38 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 52,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν 31 πακέτα συναλλαγών, με σημαντική συμμετοχή τίτλων όπως ο ΟΤΕ, η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Alpha Bank και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε 46,89 εκατ. τεμάχια, με περισσότερο από το 60% της αξίας να πραγματοποιείται στον τραπεζικό κλάδο. Συνολικά, στο σύνολο του ταμπλό 38 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, έναντι 77 που υποχώρησαν, ενώ 87 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι, αποτυπώνοντας το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στη σημερινή συνεδρίαση.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 υποχώρησε κατά 1,16% στις 5.732,84 μονάδες, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 2.766,35 μονάδες με πτώση 1,25%.

Στο ταμπλό, λίγες ήταν οι μετοχές που κατέγραψαν ουσιαστική άνοδο. Ξεχώρισε η Coca-Cola HBC, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,32% στα 53,8 ευρώ, προσφέροντας σημαντικές στηρίξεις στον Γενικό Δείκτη. Ισχυρά κέρδη σημείωσε και η ΕΥΔΑΠ με άλμα 4,47% στα 7,94 ευρώ, ενώ θετικά κινήθηκαν επίσης το ΔΑΑ, ο ΟΤΕ και η Σαράντης με περιορισμένα κέρδη.

Στον τραπεζικό κλάδο, όλοι οι τίτλοι έκλεισαν αρνητικά. Η Εθνική Τράπεζα, με τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, υποχώρησε κατά 2,78% στα 14 ευρώ, ενώ η Alpha Bank σημείωσε απώλειες 2,41% στα 3,72 ευρώ. Η Πειραιώς έκλεισε με πτώση 1,54% στα 8,07 ευρώ και η Eurobank περιόρισε τις απώλειες στο 0,76%, κλείνοντας στα 3,90 ευρώ.

Εκτός τραπεζών, έντονες πιέσεις δέχθηκαν η ΕΛΧΑ, η οποία κατέγραψε απώλειες 6,46%, η Τιτάν που διόρθωσε κατά 3,66% μετά τη χθεσινή άνοδο, καθώς και η Aegean με πτώση 3,27%. Απώλειες άνω του 2% σημείωσαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Metlen, η ΑΚΤΟΡ και η Helleniq Energy.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, μόλις δύο μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, της Κρι Κρι και της Qualco, η οποία διέκοψε ένα οκταήμερο πτωτικό σερί. Αντίθετα, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η ΑΒΑΞ, η Dimand, η Autohellas και ο ΑΔΜΗΕ, ενώ αρνητική ήταν και η εικόνα για την Intralot.

Στα χαμηλότερα στρώματα της αγοράς, η Αλουμύλ συνέχισε την ανοδική της πορεία με νέα κέρδη 3,4%, ενώ η Lavipharm κινήθηκε διορθωτικά για τρίτη συνεδρίαση, καταγράφοντας απώλειες 5,5%.