«Οι τουαλέτες έσταζαν νερό από το ταβάνι όταν έβρεχε» καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και ζητάνε άμεσα να αποκατασταθούν οι προβληματικές υποδομές.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό στο 1ο Δημοτικό Σχολείο στο Παλαιό Φάληρο, όπου κατέρρευσε τμήμα της οροφής στις τουαλέτες την ώρα που στον χώρο βρίσκονταν τρεις μαθητές. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, ωστόσο η ανησυχία γονέων και εκπαιδευτικών είναι μεγάλη.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Παλαιού Φαλήρου, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό, καθώς όπως αναφέρει «οι τουαλέτες έσταζαν νερό από το ταβάνι όποτε έβρεχε», χωρίς όμως να δοθεί οριστική λύση, παρά το γεγονός ότι είχε διαπιστωθεί από αρμόδιες υπηρεσίες. Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για σοβαρές ευθύνες και ζητούν άμεσους ελέγχους και παρεμβάσεις στα σχολικά κτήρια της περιοχής. Όπως τονίζουν, το συγκεκριμένο συμβάν δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε μια γενικότερη εικόνα φθορών και ελλείψεων στις σχολικές υποδομές, με πτώσεις σοβάδων, προβλήματα υγρασίας και ανεπαρκή συντήρηση. Ζητούν αύξηση της χρηματοδότησης και ουσιαστικά μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgd42lzjmie9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς «Καθημερινά έρχονται στο φως γεγονότα με σοβάδες και τζάμια που πέφτουν, σωλήνες που σπάνε, καυστήρες που εκρήγνυνται, τάξεις που μετατρέπονται σε ψυγεία τον χειμώνα και φούρνους το καλοκαίρι. Αυτή είναι η κανονικότητα στα σχολεία! Αυτές είναι οι συνέπειες της λογικής που αντιμετωπίζει τη μόρφωση και την ασφάλεια των παιδιών μας ως κόστος. Αυτά είναι τα τραγικά αποτελέσματα της συστηματικής υποχρηματοδότησης της παιδείας. Τα σχολεία είναι αφημένα στην τύχη τους, χωρίς συντήρηση, χωρίς ελέγχους ως προς την επικινδυνότητα που προκαλεί η παλαιότητα πολλών από αυτά.»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Παλαιού Φαλήρου, που κάνει λόγο για διαχρονικά προβλήματα στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου και αποδίδει ευθύνες στη δημοτική αρχή και την κρατική πολιτική υποχρηματοδότησης. «Τα μπαλώματα και τα κουκούλώματα απο τη δημοτική αρχή δεν λύνουν το πρόβλημα. Υγρασίες σε τοίχους, σοβάδες που πέφτουν, μετώπες κτιρίων που γκρεμίζονται, σχολεία που πλημμυρίζουν, επικίνδυνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και πίνακες, παράθυρα που δεν κλείνουν ή δεν ανοίγουν, πόρτες διαφυγής κλειδωμένες, αίθουσες κλουβιά για 25 μαθητές, “αίθουσες” διδασκαλίας σε κοντέινερ, άλλες που δεν θερμαίνονται ή που δεν δροσίζονται σε περιόδους καύσωνα, πολλές φορές εν μέσω εξετάσεων και τόσα άλλα δεν μπορούν να κουκουλωθούν με ενα βάψιμο πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Για να μην αναφερθούμε στο θέμα των σεισμικών ελέγχων που εν έτη 2026 ακόμη βρισκόμαστε στους “οπτικούς ελέγχους”! Ούτε βέβαια μπορεί να κρυφτεί η δημοτική αρχή Παλαιού Φαλήρου πίσω απο την υποχρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας.»

«Νόμιζε ότι γίνεται σεισμός: Ξεσπά η μαμά μαθητή αυτόπτη μάρτυρα

Σε αποκλειστικές δηλώσεις της στο Dnews, η μητέρα μαθητή της Γ’ Δημοτικού, Άννα Κόκκορη, ο γιος της οποίας ήταν ένα από τα παιδιά που βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή του συμβάντος, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές.

«Ο γιος μου ξαφνιάστηκε από τον θόρυβο και την πτώση των σοβάδων και θεώρησε ότι γίνεται σεισμός. Μου είπε “μαμά έκανα όπως είπαμε ότι πρέπει να κάνω σε σεισμό”. Έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι για να προφυλαχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στις υποδομές του σχολείου: «Η κατάσταση του σχολείου είναι απαράδεκτη. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο υποδομών. Είναι ένα παλιό γερασμένο κτίριο που κανείς δεν έχει κάνει τίποτα για να το βελτιώσει. Αυτό που συνέβη είναι η επιβεβαίωση για όσα φωνάζω και διεκδικώ».

Όπως εξηγεί, ενημερώθηκε από το παιδί της μετά το τέλος των μαθημάτων. «Μόλις το άκουσα επέστρεψα γρήγορα στο σχολείο για να δω από κοντά το μέγεθος του συμβάντος. Εκείνη την ώρα βρέθηκε στον χώρο ο αντιδήμαρχος Παιδείας για να κάνει αυτοψία και προσπάθησε να με αποκλείσει από το σημείο, αλλά τα κατάφερα και έβγαλα μια φωτογραφία», σημείωσε.

Η κ. Κόκκορη δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις, τονίζοντας πως «είμαι διατεθειμένη να κάνω κατάληψη στο σχολείο μέχρι να μπουν οι αρμόδιοι εργολάβοι και να επισκευάσουν όλα τα προβλήματα. Έχουμε ένα σαθρό σχολικό κτίριο και η Δημοτική Αρχή κωφεύει. Καμία ανακαίνιση και καμία πρόθεση εξωραϊσμού».

Παρά την ένταση, η ίδια αναγνωρίζει πως «ευτυχώς η κατάληξη του συμβάντος δεν άφησε πίσω της κανέναν τραυματισμό». Ωστόσο, όπως τονίζει, «δεν θέλω να φανταστώ τι θα είχε συμβεί σε διαφορετική περίπτωση».