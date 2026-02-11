Η μετοχή υποχώρησε έως και 21% στις πρώτες συναλλαγές στο Παρίσι.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε την Τετάρτη η μετοχή της γαλλικής εταιρείας λογισμικού Dassault Systèmes, μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η μετοχή υποχώρησε έως και 21% στις πρώτες συναλλαγές στο Παρίσι, βάζοντας την εταιρεία σε τροχιά για τη χειρότερη χρηματιστηριακή της ημέρα στην ιστορία της.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα προσαρμοσμένα έσοδα από λογισμικό μειώθηκαν κατά 5% στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, ενώ τα συνολικά ετήσια έσοδα διαμορφώθηκαν στα 6,24 δισ. ευρώ, χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών που τα τοποθετούσαν κοντά στα 6,3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία έδωσε εκτίμηση για ρυθμό αύξησης εσόδων 3% έως 5% για το 2026, απογοητεύοντας την αγορά.

Αναλυτές αποδίδουν την έντονη πτώση στο ευρύτερο κλίμα πιέσεων που δέχονται οι μετοχές λογισμικού, στο πλαίσιο του λεγόμενου «SaaS apocalypse», καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις αποτιμήσεις του κλάδου εν μέσω ανησυχιών για την τεχνητή νοημοσύνη και την επιβράδυνση της ανάπτυξης.