Η κατανάλωση φαγητού ή πόσιμου νερού με πολύ υψηλά επίπεδα καδμίου προκαλεί σοβαρό ερεθισμό του στομάχου.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την ανίχνευση υψηλών επιπέδων καδμίου σε αβοκάντο που προέρχονται από την Κολομβία. Η ειδοποίηση καταγράφηκε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF) από τις ολλανδικές αρχές στις 9 Φεβρουαρίου και αξιολογήθηκε ως σοβαρός κίνδυνος για την υγεία.

Τα στοιχεία της ειδοποίησης

Προϊόν: Αβοκάντο

Χώρα προέλευσης: Κολομβία

Χώρα ειδοποίησης: Ολλανδία

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κίνδυνος: Κάδμιο

Μετρημένη τιμή: 0,073 mg/kg

Επιτρεπτό όριο: 0,050 mg/kg

Η ανάλυση δείχνει ότι τα αβοκάντο ξεπερνούν κατά πολύ το ανώτατο όριο για κάδμιο, ένα βαρύ μέταλλο που μπορεί να συσσωρεύεται στον οργανισμό και να προκαλεί μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

Οι ολλανδικές αρχές ενημέρωσαν άμεσα τον προμηθευτή στην Κολομβία και τις αρμόδιες αρχές στην Ολλανδία. Δεν έχει καταγραφεί διανομή από την Ολλανδία, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για επηρεαζόμενα άτομα ή συμπτώματα ασθένειας. Η ειδοποίηση έχει τεθεί υπό παρακολούθηση μέσω του συστήματος INFOSAN, ενώ οι καταναλωτές συνιστάται να ελέγχουν την προέλευση των αβοκάντο που αγοράζουν και να αποφεύγουν προϊόντα από την Κολομβία μέχρι νεότερης οδηγίας.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Το κάδμιο είναι ένα τοξικό μέταλλο που μπορεί να συσσωρευτεί στον οργανισμό και να επηρεάσει τα νεφρά και τα οστά σε περίπτωση μακροχρόνιας έκθεσης. Αν και ένα μεμονωμένο κομμάτι αβοκάντο δεν αποτελεί άμεσο κίνδυνο, η συστηματική κατανάλωση προϊόντων με υψηλές συγκεντρώσεις καδμίου θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις.

Ποια είναι τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από κάδμιο;

Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από κάδμιο διαφέρουν, ανάλογα με το αν εισπνεύσατε ή το καταναλώσατε μέσω κάποιας τροφής. Εάν καταναλώσετε μολυσμένη τροφή ή νερό που περιέχει κάδμιο, μπορεί να εμφανίσετε:

Ναυτία και έμετο

Διάρροια

Κοιλιακός πόνος και κράμπες

Το άτομο που έχει εισπνεύσει κάδμιο, ίσως εμφανίσει τα παρακάτω συμπτώματα, περίπου 4 έως 10 ώρες μετά την αρχική έκθεση:

Πόνο στο στήθος

Βήχα

Δυσκολία στην αναπνοή

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένου πνευμονικού οιδήματος.

Το κάδμιο βρίσκεται στο έδαφος και καταλήγει σε πολλά τρόφιμα της καθημερινότητας, όπως δημητριακά, μακαρόνια, πατάτες και ψωμί. Οι γιατροί το συνδέουν με την αύξηση των χρόνιων παθήσεων, όπως καρκίνοι, καρδιακές και νεφρικές νόσοι, και προβλήματα στο αναπαραγωγικό σύστημα.