Οι καταναλωτές καλούνται μην καταναλώσουν το συγκεκριμένο προϊόν μέχρι να εκδοθούν νέες οδηγίες από τις αρχές.

Οι ευρωπαϊκές αρχές τροφίμων ενημερώθηκαν για τον εντοπισμό καλαμαριού Ινδίας με επικίνδυνα υψηλά επίπεδα περιεκτικότητας σε κάδμιο. Ειδικότερα, οι ισπανικές αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου μέσω του συστήματος RASFF Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές για κατεψυγμένο καλαμάρι (Loligo duvauceli) από την Ινδία, καθώς οι τελευταίοι έλεγχοι έδειξαν καδμίο 5,1 mg/kg, δηλαδή πάνω από πέντε φορές το επιτρεπόμενο όριο των 1 mg/kg. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται σοβαρός κίνδυνος για την υγεία.

Η ειδοποίηση καταχωρήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι ισπανικές αρχές έχουν ήδη ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς για την επικίνδυνη παρτίδα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για καταναλωτές που επηρεάστηκαν, ούτε για την ακριβή διανομή του προϊόντος.

Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη για συστηματικούς ελέγχους βαρέων μετάλλων στα τρόφιμα, καθώς η κατανάλωση μολυσμένων θαλασσινών μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι καταναλωτές συνιστάται να αποφύγουν την κατανάλωση του συγκεκριμένου καλαμαριού έως ότου εκδοθούν νέες οδηγίες.

Ο κίνδυνος δηλητηρίασης από κάδμιο: Τα ύποπτα συμπτώματα

To κάδμιο (Cd), το οποίο ανήκει στα βαρέα μέταλλα και βρίσκεται στο έδαφος, μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση, καθώς και επιπρόσθετα προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία, δεδομένου ότι περνά και σε διάφορες τροφές, τις οποίες καταναλώνουμε καθημερινά. Το κάδμιο έχει τοξικές συνέπειες στον ανθρώπινο οργανισμό, αφού προκαλεί επιβλαβείς δράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στο καρδιαγγειακό και γαστρεντερικό σύστημα, στους πνεύμονες, στα νεφρά, στο συκώτι, στους ενδοκρινείς αδένες, καθώς και στο πάγκρεας. Επίσης, αποδιοργανώνει την ενζυμική δραστηριότητα και καταλαμβάνει υποδοχείς θρεπτικών συστατικών. Ωστόσο, η ποσότητα της τοξικότητας ποικίλλει αναλόγως την περιοχή, αλλά λόγω του ότι το συγκεκριμένο μέταλλο μπορεί να «ταξιδέψει» αρκετά μακριά μέσω του αέρα, είναι δύσκολο να εντοπιστεί η πηγή μόλυνσης. Όσον αφορά στο νερό, μπορεί να περιέχει τοξικά επίπεδα καδμίου, μόνο όταν υπάρχει άμεση πηγή μόλυνσης (όπως βιομηχανικά λύματα ή απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων).

Ποια είναι τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από κάδμιο;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από κάδμιο διαφέρουν, ανάλογα με το αν εισπνεύσατε ή καταναλώσατε μέσω κάποιας τροφής το Cd. Εάν καταναλώσετε μολυσμένη τροφή ή νερό που περιέχει κάδμιο, μπορεί να εμφανίσετε:

Ναυτία και έμετο

Διάρροια

Κοιλιακός πόνος και κράμπες

Συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη

Πόνο στο στήθος

Βήχα

Δυσκολία στην αναπνοή

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένου πνευμονικού οιδήματος.

Οι γιατροί προειδοποιούν για τους κινδύνους του καδμίου, ενός τοξικού μετάλλου που έχει χαρακτηριστεί ως καρκινογόνο. Το κάδμιο βρίσκεται στο έδαφος και καταλήγει σε πολλά τρόφιμα της καθημερινότητας, όπως δημητριακά, μακαρόνια, πατάτες και ψωμί. Οι γιατροί το συνδέουν με την αύξηση των χρόνιων παθήσεων, όπως καρκίνοι, καρδιακές και νεφρικές νόσοι, και προβλήματα στο αναπαραγωγικό σύστημα.