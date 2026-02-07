Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα σε κοντινά νοσοκομεία, όπου τους παρέχεται η κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ στην Ινδία το Σάββατο (7/2), όταν ένα από τα μηχανήματα κατέρρευσε, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 13 ακόμη να τραυματιστούν.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο Φαρινταμπάντ, όπου όπως έγινε γνωστό, όσα άτομα βρίσκονταν πάνω στο μηχάνημα του λούνα παρκ, έπεσαν στο έδαφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ήταν αστυνομικός που βρισκόταν σε υπηρεσία στο λούνα παρκ και υπέστη βαριά τραύματα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να φύγει από την ζωή πριν προλάβει να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Η στιγμή του δυστυχήματος

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης του μηχανήματος και διερευνούν ενδεχόμενες παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας.

{https://x.com/mog_russEN/status/2020212613825925445}