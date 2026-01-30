Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.314,88 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,85%.

Με πτώση έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε εβδομαδιαία βάση, η τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο, καθώς ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 2,2%.Σε μηνιαίο επίπεδο, η εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ήταν ξεκάθαρα ανοδική, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει τον Ιανουάριο με κέρδη 9,16%

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 389,93 εκατ. ευρώ, επίπεδο σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Συνολικά, 53 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 76 που κατέγραψαν πτώση, αποτυπώνοντας μια συνεδρίαση ήπιας διόρθωσης.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 υποχώρησε κατά 0,86% στις 5.895,09 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM εμφάνισε σχεδόν αμετάβλητη εικόνα, κλείνοντας στις 2.864,53 μονάδες με απώλειες μόλις 0,04%.

Ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε και αυτός πτωτικά, χάνοντας 1,16% και κλείνοντας στις 2.704,74 μονάδες, σε μια συνεδρίαση όπου ο κλάδος βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο. Σε επίπεδο τίτλων, η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε τη μεγαλύτερη πίεση μεταξύ των συστημικών, υποχωρώντας κατά 2,16% στα 14,91 ευρώ, με την Πειραιώς να ακολουθεί στο -1,55% στα 8,51 ευρώ και τη Eurobank να κλείνει στα 4,13 ευρώ με απώλειες 1,24%. Αντίβαρο αποτέλεσε η Alpha Bank, η οποία διαφοροποιήθηκε θετικά και ενισχύθηκε κατά 0,75% στα 4,05 ευρώ. Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, η εικόνα παραμένει καθαρά ανοδική, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει με άνοδο 25,2% και τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες να κινούνται επίσης σε διψήφια ποσοστά.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, επιλεκτικές στηρίξεις στον Γενικό Δείκτη προσέφεραν μετοχές όπως η Helleniq Energy, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,97%, η Coca-Cola HBC με άνοδο 1,24% και η Cenergy με κέρδη 1,36%, ολοκληρώνοντας έναν ιδιαίτερα ισχυρό μήνα με άνοδο άνω του 29%. Αντίθετα, πιέσεις ασκήθηκαν σε τίτλους που είχαν προηγηθεί έντονα ανοδικά, με την ΕΛΧΑ να διορθώνει κατά 3,74%, την Τιτάν να υποχωρεί 3,57% και τη Metlen να κλείνει με απώλειες 2,6%.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κινήθηκε ήπια πτωτικά, χάνοντας 0,48% και κλείνοντας στα 33,24 ευρώ, διατηρώντας ωστόσο τα εντυπωσιακά μηνιαία κέρδη του 30,7%. Στον αντίποδα της γενικότερης εικόνας του Ιανουαρίου, ο ΟΠΑΠ υποχώρησε στη συνεδρίαση κατά 1,96% και έκλεισε τον μήνα με απώλειες 11%, ενώ αρνητική ήταν και η μηνιαία εικόνα για τη Jumbo και τον ΟΤΕ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο δείκτης κινήθηκε σχεδόν αμετάβλητος, με επιμέρους τίτλους να ξεχωρίζουν. Ο Φουρλής κατέγραψε άλμα 3,7%, ενώ η Intralot ενισχύθηκε κατά 0,79%. Αντίθετα, η Austriacard διόρθωσε ελαφρώς μετά από ισχυρό διήμερο ράλι, ενώ η Dimand υποχώρησε κατά 1,89%, διατηρώντας ωστόσο ισχυρή μηνιαία απόδοση άνω του 16%.