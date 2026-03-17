Οι κερδισμένοι, οι χαμένοι και οι επενδυτικές επιλογές

Το πως η παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στο ελληνικό χρηματιστήριο, με βασικούς μοχλούς τις εξελίξεις στην ενέργεια, τα επιτόκια και τη διεθνή επενδυτική ψυχολογία, περιγράφει ανάλυση της Eurobank Equities.

Η χρηματιστηριακή εντοπίζει τέσσερις βασικούς διαύλους μέσω των οποίων η κρίση επηρεάζει τις εισηγμένες εταιρείες: το άμεσο ενεργειακό κόστος, τη δυνατότητα μετακύλισης του πληθωρισμού στους καταναλωτές, την ευαισθησία στα επιτόκια και τις επιπτώσεις στη ζήτηση, ιδιαίτερα στον τουρισμό.

Στο νέο αυτό περιβάλλον, οι εταιρείες διύλισης αναδεικνύονται ως οι βασικοί ωφελημένοι. Τα υψηλά περιθώρια διύλισης και η ενίσχυση των τιμών στα προϊόντα, όπως το diesel και τα αεροπορικά καύσιμα, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες κερδοφορίας, παρά τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Στον αντίποδα, πιέσεις καταγράφονται σε εταιρείες με υψηλή έκθεση στο κόστος καυσίμων και στον τουρισμό, όπως οι αερομεταφορές και οι μισθώσεις αυτοκινήτων. Η αύξηση των τιμών ενδέχεται να επηρεάσει τη ζήτηση, ενώ η συνολική αβεβαιότητα λειτουργεί αποτρεπτικά για την ταξιδιωτική δραστηριότητα.

Οι τράπεζες εμφανίζουν μικτή εικόνα: από τη μία πλευρά επωφελούνται από τα υψηλότερα επιτόκια μέσω ενίσχυσης των εσόδων από τόκους, από την άλλη όμως αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αύξησης των επισφαλειών σε περίπτωση επιδείνωσης των μακροοικονομικών συνθηκών. Αντίστοιχα, ο κλάδος ακινήτων στηρίζεται από την τιμαριθμική προσαρμογή των ενοικίων, αλλά δέχεται πιέσεις στις αποτιμήσεις λόγω αυξημένων αποδόσεων.

Στον ενεργειακό τομέα, οι εταιρείες ηλεκτρισμού αναμένεται να ωφεληθούν από τις υψηλότερες τιμές στη χονδρική αγορά, αν και παραμένει ο κίνδυνος ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, εταιρείες με καθετοποιημένο μοντέλο και δραστηριότητες στο φυσικό αέριο εμφανίζουν ανθεκτικότητα, ενώ οι ενεργοβόρες βιομηχανίες καλούνται να διαχειριστούν αυξημένα κόστη, μερικώς μέσω ανατιμήσεων.

Σε επίπεδο αγοράς, η αντίδραση ήταν άμεση αλλά περισσότερο τεχνική παρά θεμελιώδης. Ο Γενικός Δείκτης έχει υποχωρήσει περίπου 7% από τα τέλη Φεβρουαρίου, με την πτώση να φτάνει έως και το 10% στα χαμηλά, κίνηση που ευθυγραμμίζεται με προηγούμενα γεωπολιτικά επεισόδια. Μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν μετοχές που είχαν προηγουμένως υπεραποδώσει, κυρίως οι τράπεζες, ενώ οι άμεσα εκτεθειμένοι στην ενέργεια τίτλοι εμφάνισαν πιο περιορισμένες πιέσεις.

Η Eurobank Equities εκτιμά ότι, καθώς η αβεβαιότητα υποχωρεί, οι αγορές τείνουν να ανακάμπτουν γρήγορα, με τις υποαποδιδούσες μετοχές να προσφέρουν ευκαιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, βλέπει περιθώριο σταδιακής επανατοποθέτησης στον τραπεζικό κλάδο, ενώ ξεχωρίζει επιλογές με ελκυστικό λόγο κινδύνου-απόδοσης σε εταιρείες με ανθεκτικά ή και ενισχυμένα κέρδη στο τρέχον περιβάλλον, ιδίως στους τομείς ενέργειας, υποδομών και διύλισης.