Προκειμένου να αποφευχθεί η «χαλαρή ψήφος» την πρώτη Κυριακή και το δίλημμα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας να είναι πιο αποφασιστικό.

Σε ...βέρτιγκο βρίσκεται το Μαξίμου αδυνατώντας τουλάχιστον σε αυτή τη φάση να διαμορφώσει μια σαφή στρατηγική ακόμα και για το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Είναι χαρακτηριστικό πως ο πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις ακόμα και να αλλάξει τη θέση του για διπλές εκλογές αν η Νέα Δημοκρατία έρθει πρώτο κόμμα και δεν λάβει αυτοδυναμία στις πρώτες.

Οι απειλές για «διπλές εκλογές» έγιναν προκειμένου να λειτουργήσουν εκβιαστικά για μια μερίδα ψηφοφόρων που θα υπήρξαν αναποφάσιστοι ως προς την ψήφο τους και θα δυσκόλευαν την ηγεσία της Χαριλάου στο δίλημμα αν θα συγκυβερνούσαν με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κ. Μητσοτάκη. Ουκ ολίγα στελέχη όμως της ΝΔ, που είναι μάλιστα σε απευθείας επαφή με τον πρωθυπουργό, θεωρούν ότι το δίλημμα των διπλών εκλογών διευκολύνει τη χαλαρή ψήφο των δυνητικών ψηφοφόρων της ΝΔ αλλά και τη μη συμμετοχή στις κάλπες την πρώτη Κυριακή.

Και θεωρούν πως το δίλημμα θα είναι πιο αποτελεσματικό αν ο πρωθυπουργός αλλάξει θέση και δηλώσει πως «δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές με πρωτοβουλία του ιδίου», καθώς «θα σφίξουν τα γάλατα» προς όλες τις κατευθύνσεις και σε όφελος της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια από τα στελέχη αυτά μάλιστα εισηγούνται στον πρωθυπουργό να εξαντλήσει απολύτως την τετραετία και να κάνει εκλογές πάνω στο χρόνο που η Αθήνα θα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ, 1η Ιουλίου 2027.

Ο πρωθυπουργός πάντως αυτή τη στιγμή, έχοντας αποκλείσει τις πρόωρες κάλπες μέχρι το φθινόπωρο, δείχνει αναποφάσιστος μεταξύ δυο στρατηγικών, όπως αποκάλυψαν τα «Παιχνίδια Εξουσίας» (ΕΔΩ) στις 22 Απριλίου: Σπριντ ή μαραθώνιος μετά τη ΔΕΘ;

Εκλογές δηλαδή προς τα τέλη Οκτωβρίου ή τον Νοέμβριο ή εκλογές στις 25 Απριλίου του 2027, την Κυριακή των Βαΐων, όπως αρχικά είχε αποφασίσει. Θα φανεί από το Σεπτέμβριο και μετά.