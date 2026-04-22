Στην πρώτη περίπτωση επιλέγει για αντίπαλο τον Ανδρουλάκη, στη δεύτερη αντίπαλος θα είναι ο Τσίπρας- Από το χρόνο της κάλπης εξαρτάται και ο ανασχηματισμός.

Νέες σκέψεις πληροφορούμαστε πως γεννιούνται στο μυαλό του πρωθυπουργού και ο προσεχής Απρίλιος επανέρχεται στο τραπέζι για το ενδεχόμενο (και τις δυνατότητές του) να εξαντλήσει την τετραετία. Μέχρι πρόσφατα, όπως σας ενημέρωσαν τα «Παιχνίδια Εξουσίας», στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε «κλειδώσει» το φθινόπωρο ως χρόνος για την ημερομηνία διεξαγωγής των πρόωρων εκλογών.

Τώρα όμως εξετάζεται εκ νέου και το ενδεχόμενο εξάντλησης της τετραετίας, με τις κάλπες να στήνονται σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό τον επόμενο Απρίλιο, ακριβώς σε ένα χρόνο από σήμερα.

Το δίλημμα λοιπόν του πρωθυπουργού είναι «σπριντ ή ...μαραθώνιος» μετά το πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης; Δίλημμα που δημιουργείται σε σχέση με τον χρόνο «πολιτικής απόδοσης» που έχουν τα μέτρα που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Φέτος, για παράδειγμα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που έχει στη διάθεσή του το Μαξίμου, τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, πέραν περίπου της μιας μονάδας που απέδωσαν την εβδομάδα της συνέντευξης του πρωθυπουργού, πραγματική απόδοση (δυο μονάδες) είχαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, όταν οι πολίτες είδαν τα χρήματα στην τσέπη τους. Θα αντέξει όμως η κυβέρνηση πολιτικά έως τότε;

Οι αποφάσεις δεν πρόκειται να ληφθούν τώρα, καθώς ουδείς μπορεί να είναι σίγουρος για το πώς θα είναι η συνολική κατάσταση έως τις αρχές καλοκαιριού, όχι απλώς έως το φθινόπωρο. Ο προβληματισμός όμως είναι υπαρκτός, γεγονός που δείχνει -και- ότι το Μαξίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή με την πλάτη στον τοίχο.

Από τον χρόνο των εκλογών όμως εξαρτώνται και δυο ακόμα εξελίξεις:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρώτον, εάν θα γίνει ή όχι ανασχηματισμός. Είναι φανερό πως οι κάλπες στηθούν φθινόπωρο οι πιθανότητες για έναν ουσιαστικό ανασχηματισμό είναι από μηδαμινές έως περιορισμένες. Αν η τετραετία εξαντληθεί τα περιθώρια ανασχηματισμού θα είναι πολύ μεγαλύτερα ανεξαρτήτως εάν πλέον πολύ δύσκολα ο πρωθυπουργός μπορεί να κάνει ανασχηματισμό που δεν θα δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα καλείται να λύσει.

Δεύτερο, σε περίπτωση που οι εκλογές διεξαχθούν φθινόπωρο είναι φανερό πως ο πρωθυπουργός επιχειρεί να επιλέξει ως αντίπαλό του τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αν όμως εξαντληθεί η τετραετία αντίπαλος θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας.