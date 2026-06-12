Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν προκληθεί στην Εγνατία Οδό, μετά από ντελαπάρισμα νταλίκας που σημειώθηκε λίγο πριν από τα διόδια του Δροσοχωρίου, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το epiruspost.gr, το βαρύ όχημα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω στις μπάρες της γέφυας όπου και τις ξήλωσε χωρίς ευτυχώς να πέσει στο κενό, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Η νταλίκα έχει διπλώσει ακριβώς πάνω σε γέφυρα του αυτοκινητοδρόμου. Η καμπίνα του οδηγού έχει προσκρούσει με σφοδρότητα στο στηθαίο ασφαλείας, ξηλώνοντας πλήρως τις προστατευτικές μπάρες, τμήματα των οποίων κρέμονται πλέον στο κενό. Στο σημείο βρίσκονται ήδη οι άνθρωποι της εταιρείας διαχείρισης, οδηγοί και δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και να ξεκινήσει η εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού και απομάκρυνσης του οχήματος με ειδικούς γερανούς. Λόγω του ότι το βαρύ όχημα έχει καταλάβει σχεδόν ολόκληρο το οδόστρωμα, η κίνηση διεξάγεται με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.

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Κλειστό το ρεύμα – Εκτροπές κυκλοφορίας

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας Ιωαννίνων, καθώς και συνεργεία της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Η κίνηση διεξάγεται με πολύ μεγάλες δυσκολίες, ενώ έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την εικόνα που υπάρχει, από το σημείο του ατυχήματος επιτρέπεται η διέλευση μόνο για μικρά ΙΧ επιβατικά οχήματα και αυτό με χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη προσοχή. Για όλα τα υπόλοιπα μεγάλα οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία κ.λπ.) έχει διακοπεί η κίνηση και γίνεται αναγκαστική εκτροπή της κυκλοφορίας.