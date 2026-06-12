Για την δύσκολη περίοδο που ήρθε αντιμέτωπη με την κατάθλιψη ύστερα από την απώλεια του πατέρα της, μίλησε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου, η Αφροδίτη Γραμμέλη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Οι δύο γυναίκες συζήτησαν τόσο για επαγγελματικά, όσο και προσωπικά θέματα, ενώ στο επίκεντρο ήρθε και το ζήτημα της κατάθλιψης με την οποία ήρθε αντιμέτωπη η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Όπως εξήγησε, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν μετά από την απώλεια του πατέρα της και δεν κατάφερε να τα αναγνωρίσει εξ’ αρχής με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η κατάσταση.

Αναφερόμενη στο παρελθόν, δήλωσε αρχικά: «Ήταν μετά το χαμό του μπαμπά μου. Είχα περίπου 6 – 7 κρίσεις πανικού την ημέρα. Με το θάνατο του μπαμπά μου βίωσα την κατάθλιψη με όλα τα συμπτώματα. Ήμασταν πολύ δεμένοι και ήταν απροσδόκητο αυτό που συνέβη και ο τρόπος που συνέβη και δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένη… Δεν ήταν άρρωστος. Για τους γονείς μας πιστεύουμε ότι είναι αθάνατοι…».

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο που κατάφερε να αντιμετωπίσει τη δύσκολη συνθήκη στην οποία είχε βρεθεί, σημειώνοντας ότι με τη συμβολή ειδικού μπόρεσε να αλλάξει τον τρόπο σκέψης της: «Η μαμά και μπαμπάς πιστεύουμε ότι θα είναι για πάντα εκεί και όταν ξαφνικά δεν είναι και γίνεται μπροστά στα μάτια σου, είναι σοκ. Πέρασα μία βαρβάτη κατάθλιψη. Δεν την αντιμετώπισα από την αρχή σωστά. Πίστευα ότι ήμουν πάρα πολύ δυνατή και αυτό επιδείνωσε την κατάσταση. Βυθίστηκα ακόμη περισσότερο και σιγά – σιγά άρχισα να το ξεπερνάω. Πήγα σε ειδικό, με συμβούλεψε και άρχισα να τα βλέπω διαφορετικά πράγματα».