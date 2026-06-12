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Η νέα ανάρτηση της Ελένης Μεναγάκη.

Σε καλοκαιρινή διάθεση φαίνεται να βρίσκεται η Ελένη Μενεγάκη, η οποία φορώντας ένα εντυπωσιακό πολύχρωμο φόρεμα πόζαρε στη μέση του δρόμου.

Η γνωστή παρουσιάστρια, το απόγευμα της Παρασκευής 12 Ιουνίου, δημοσίευσε μία σειρά φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες μοιάζει να απολαμβάνει την καλοκαιρινή της βόλτα.

Αέρινη και εντυπωσιακή, πόζαρε στη μέση του δρόμου με το φόρεμα να ανεμίζει, ενώ έβγαλε φωτογραφία και μέσα στο αυτοκίνητο.

Μάλιστα, στο τρίτο στιγμιότυπο φωτογραφήθηκε με τον φίλο της, του οποίου το όνομα ανέφερε και στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Summer colors. Good vibes», έγραψε.

{https://www.instagram.com/p/DZe3u87jqI9/?hl=el&img_index=1}

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Η Ελένη Μενεγάκη, συνεχίζει να απέχει από την μικρή οθόνη, ωστόσο κρατάει επικοινωνία με το κοινό και τους θαυμαστές της μέσα από τα social media, καθώς συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της.