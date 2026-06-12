Η Ματθίλδη Μαγγίρα μίλησε για την σχέση της με την κόρη της, Λήδα.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου, η Ματθίλδη Μαγγίρα, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και την Κατερίνα Ζαρίφη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι τρεις γυναίκες αναφέρθηκαν σε ζητήματα της γονεϊκότητας με την καλεσμένη να αναφέρει ορισμένους λάθος χειρισμούς που κρίνει ότι έκανε στο μεγάλωμα του παιδιού της.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να στηρίξει τη θέση της, εξηγώντας ότι στα τέλη της φοίτησης του παιδιού από το Δημοτικό σχολείο, ανακάλυψε ότι έχει δυσλεξία και ΔΕΠΥ:

«Ανακαλύψαμε ότι η κόρη μας έχει δυσλεξία και ΔΕΠΥ στο τέλος της έκτης δημοτικού που ήταν ήδη αργά. Στο γυμνάσιο είχα λογοθεραπευτές. Μέχρι τότε που δεν ήξερα τί είναι αυτό και αν υπάρχει αυτό στη Λήδα, της φώναζα για τα μαθήματα… Εγώ εκνευριζόμουν. Της έλεγα ότι θα την κόψω από το σχολείο… Λάθος ήταν αυτό από εμένα και της ζήτησα και συγγνώμη μετά, όταν έμαθα… Ένιωσα ενοχικά. Φταίω γιατί το παιδί δεν το στήριξα εκεί που με χρειαζόταν γι’ αυτό και της ζήτησα συγγνώμη».

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Όπως εξήγησε σε δεύτερο χρόνο, το πιο δύσκολο πράγμα που κλίθηκε να αντιμετωπίσει μεγαλώνοντας μόνη της την κόρη της - καθώς ο πατέρας της βρισκόταν στη Νέα Υόρκη - ήταν ότι χρειαζόταν να έχει δύο ρόλους στη ζωή της.

Σε άλλο σημείο, μίλησε για τη σχέση της με την αδερφή της, Μπέττυ Μαγγίρα, καθώς και τα επαγγελματικά της βήματα αποκαλύπτοντας ότι θα ήθελε να κάνει σκηνοθεσία: «Συζητάμε τα επαγγελματικά της Μπέττυς, της λέω τη γνώμη μου και την αλήθεια… Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω σκηνοθεσία… Και ήδη έχω δει όραμα τον εαυτό μου σε καρέκλα σκηνοθέτη, να σκηνοθετώ παραστάσεις με παιδιά. Παιδιά θέλω να σκηνοθετήσω, είναι πιο αγνά, έχουν τεράστια φαντασία».

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