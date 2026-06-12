Δύο φίλαθλοι του ποδοσφαίρου εξασφάλισαν την απόλυτη εμπειρία του Μουντιάλ 2026.

Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε, με φιλάθλους από όλο τον πλανήτη να συντονίζονται στους δέκτες τους, στα γήπεδα και στα fanzone προκειμένου να απολαύσουν την μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Για δύο «ποδοσφαιρόφιλους» όμως, η παρακολούθηση των αγώνων έγινε... επάγγελμα.

Ο λόγος για τους Όστιν Φράνκλιν και Κέβιν Ακότο, οι οποίοι επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 6.000 υποψηφίους για τον ρόλο του «Chief World Cup Warchers». Το εγχείρημα αυτό αποτελεί πρωτοβουλία της streaming πλατφόρμας FOX One.

Οι δύο φίλοι του ποδοσφαίρου θα περάσουν το επόμενο διάστημα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο γυάλινο «κύβο» στην Times Square της Νέας Υόρκης, παρακολουθώντας ζωντανά και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης. Παράλληλα, θα καταγράφουν τις αντιδράσεις τους και θα δημιουργούν περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταφέροντας την εμπειρία τους στους φιλάθλους σε πραγματικό χρόνο.

{https://x.com/ndjohnston/status/2065171210820833686}

Τόσο ο Φράνκλιν όσο και ο Ακότο δήλωσαν ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία που τους δόθηκε. Όπως ανέφεραν, η δυνατότητα να παρακολουθήσουν κάθε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου από ένα τόσο ξεχωριστό σημείο αποτελεί εμπειρία που δύσκολα θα μπορούσαν να φανταστούν.

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Εάν φέρουν εις πέρας την «αποστολή» που τους ανατέθηκε, τότε έκαστος θα εισπράξει από 50.000 δολάρια.

Η είδηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τη ζήλια τους για τη θέση που εξασφάλισαν οι δύο φίλαθλοι. Κάποιοι σχολίασαν ότι πρόκειται για την «τέλεια δουλειά», ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν το πακέτο περιλαμβάνει και... μπύρες κατά τη διάρκεια των αγώνων.

{https://x.com/kwekuedilson/status/2065341663514341414}

Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε με το εναρκτήριο παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στο Στάδιο «Αzteca», με τους διοργανωτές να επικρατούν χάρη στα γκολ των Κινιόνες και Χιμένεζ.

Η δράση συνεχίζεται με τους υπόλοιπους συνδιοργανωτές, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, να μπαίνουν στη μάχη της διοργάνωσης την Παρασκευή και το Σάββατο.

Ένα είναι βέβαιο: οι Φράνκλιν και Ακότο δεν πρόκειται να χάσουν ούτε λεπτό από το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα, καθώς θα παρακολουθήσουν κάθε αγώνα από την προνομιακή θέση τους στην καρδιά της Νέας Υόρκης.