«Ο πρωθυπουργός της μισθολογικής εξαθλίωσης αυξάνει τους μισθούς μόνο σε όσους θεωρεί συλλέκτες ψήφων» σημείωσε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, με αφορμή τις δηλώσεις του σε τηλεοπτική του συνέντευξη σχετικά με τις αυξήσεις στους μισθούς μόνο των υψηλόβαθμων της Εκκλησίας.

Ο σ. Σακελλαρίδης ανέφερε σε ανάρτησή του πως «στη χθεσινή του συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως οι αυξήσεις από 65 έως 90% στους μισθούς του αρχιεπισκόπου, των μητροπολιτών και των βοηθών μητροπολιτών αποτελεί «ένδειξη και μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία». Βεβαίως. Ο πρωθυπουργός προχώρησε σε αυτή τη δήλωση την ώρα που οι νέες και νέοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας με πενιχρούς μισθούς, χιλιάδες εργαζόμενοι μεταναστεύουν στο εξωτερικό για μισθούς αξιοπρέπειας, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι χειρότερα πληρωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συνταξιούχοι αναγκάζονται να εργάζονται για να ανταποκριθούν στα βασικά».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, «η Νέα Αριστερά έχει προτείνει τον διπλασιασμό των μισθών των νοσοκομειακών γιατρών, έτσι ώστε να μην εγκαταλείπουν το ΕΣΥ για την Κύπρο, τη Γερμανία και τη Σουηδία, ούτε για τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Αυτό θεωρήθηκε υπερβολή. Ενώ για τον ανώτερο κλήρο είναι λογικό. Ναι, μάλιστα».

Συμπλήρωσε ακόμα πως «προς τιμήν του, ο Μητροπολίτης Κυθήρων δήλωσε ότι θα διαθέσει την αύξηση του μισθού του σε σπίτια γιατρών και εκπαιδευτικών. Φαίνεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θεωρεί αντάξιους αξιοπρέπειας όσους και όσες παλεύουν για να κρατήσουν την χώρα όρθια, όσους και όσες εργάστηκαν για μια ζωή, όσες και όσους σπούδασαν και δεν βλέπουν το παραμικρό αντίκρισμα στους κόπους τους.

»Προτιμά προφανώς να δώσει αυξήσεις σε όσους μπορούν να μετατρέψουν τις ενορίες τους σε προεκλογικά κέντρα της Νέας Δημοκρατίας στο δρόμο προς τις κάλπες. Ο πρωθυπουργός της μισθολογικής εξαθλίωσης αυξάνει τους μισθούς μόνο σε όσους θεωρεί συλλέκτες ψήφων».

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Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έκλεισε την ανάρτησή του με ένα υστερόγραφο διερωτώμενος πως «Θα υπάρξει καμία αντίδραση επιτέλους από τα προοδευτικά κόμματα;».

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