«Για να διαλυθεί αυτό το πνιγηρό σύστημα χρηματισμών, νεποτισμού και διαφθοράς, πρέπει να παραιτηθεί η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη»

Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί το «γαλάζιο» κύκλωμα στις Πολεοδομίες, με τη Νέα Αριστερά να κάνει λόγο για «σκάνδαλο μεγατόνων» και να ζητά την παραίτηση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται και περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία αποκαλύπτουν ένα εκτεταμένο δίκτυο παρατυπιών και χρηματισμών, το οποίο επηρέαζε κρίσιμες αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης, ακόμη και σε ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Όπως σημειώνεται από πλευράς Νέας Αριστεράς « Δύο μέχρι πρότινος γενικοί γραμματείς, οι Ευθύμιος Μπακογιάννης και Γιώργος Διδασκάλου, παραιτήθηκαν τις τελευταίες ημέρες από τις θέσεις τους, καθώς στοιχεία φέρεται να συνδέουν τους ίδιους ή συγγενικά τους πρόσωπα με «ύποπτες» αποφάσεις που προέκυψαν έπειτα από ενέργειες του κυκλώματος. Η έκταση της δράσης του κυκλώματος δείχνει ότι το σύστημα των χρηματισμών ήταν τόσο εκτεταμένο και πολυπλόκαμο, ώστε επηρέαζε ακόμη και τις πιο ευαίσθητες πτυχές της δημόσιας διοίκησης, εκείνες που αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συνομιλιών μεταξύ εμπλεκόμενων στελεχών στο σκάνδαλο, ο επί επταετία γενικός γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, εμφανίζεται να «έβαλε το χέρι του» και να «έβαλε πολύ πλάτη», ώστε να εγκριθούν συγκεκριμένες αποφάσεις που προωθούσαν πρόσωπα του κυκλώματος. Πρόκειται για αποφάσεις που αφορούσαν ακόμη και την κατεδάφιση κτιρίου στα Πετράλωνα, το οποίο είχε χαρακτηριστεί σύγχρονο μνημείο ως ένα από τα τελευταία δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής της Αθήνας. Για να διαλυθεί αυτό το πνιγηρό σύστημα χρηματισμών, νεποτισμού και διαφθοράς, πρέπει να παραιτηθεί η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και να ηττηθεί η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.»

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