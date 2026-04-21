Χρεοκοπημένες τακτικές του παρελθόντος ανασύρει η Χαριλάου Τρικούπη - Πληροφορίες ότι το ΠΑΣΟΚ σκέπτεται να τροποποιήσει τη στρατηγική αυτή.

Στην αλήστου μνήμης εποχή του «ΠΑΣΟΚ και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις» των αρχών της δεκαετίας του 1980 παραπέμπει η επαναφορά από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη του «επιχειρήματος» της «χαμένης ψήφου».

Ήταν τότε που η κρατική τηλεόραση ανέφερε πως τους μεγάλους δήμους της χώρας που κέρδιζαν υποψήφιοι που στήριζαν ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΚΚΕ εσωτ. τους κέρδισαν «ΠΑΣΟΚ και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις». Από τότε άλλωστε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, εκμεταλλευόμενο τον εκλογικό νόμο, έθετε το δίλημμα της «χαμένης ψήφου», δηλαδή κάθε ψήφο που δεν πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ είναι «χαμένη ψήφος» αφού δεν συμβάλλει στο «να φύγει (ή να μην έρθει ξανά στην εξουσία) η «δεξιά».

Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει τις τελευταίες ημέρες από το ...χρονοντούλαπο της ιστορίας τη θεωρία της «χαμένης ψήφου». «Αν ο κόσμος θέλει πραγματικά κυβερνητική αλλαγή, έχει μόνο μια, το ΠΑΣΟΚ» αναφέρουν οι εκπρόσωποί του. Όταν δε ερωτώνται με ποιον θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ αν κερδίσει τις εκλογές η απάντηση είναι συνήθως «με όποιον συμφωνεί με το πρόγραμμά μας»! Δηλαδή θα συγκροτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας με όποιον ...συμφωνεί με το πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη!

Όπως και τη δεκαετία του ΄80 έτσι και σήμερα το δίλημμα αυτό που έχει ως αποκλειστικό και μόνο στόχο τον διεμβολισμό των κομμάτων της αριστεράς και τον εκβιασμό των ψηφοφόρων της, γεγονός που αργά ή γρήγορα θα φέρει τη σύγκρουσή τους με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Πληροφορίες επιμένουν πως λαμβάνοντας τα μηνύματα αυτά το ΠΑΣΟΚ ξανασκέφτεται και προσανατολίζεται να «τροποποιήσει» τη στρατηγική της «χαμένης ψήφου». Μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν την εξέλιξη αυτή φέρεται να είναι και ο Κώστας Λαλιώτης, που στο παρασκήνιο έχει λόγο για τις εξελίξεις στη Χαριλάου Τρικούπη. Μάλλον δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο ότι ο Παύλος Χριστίδης έκανε λόγο χθες για «δυο πόλους» στο πολιτικό σύστημα...