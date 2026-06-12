Αιχμές άφησε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Σε ανάρτησή του τονίζει πως στην ουσία παραδέχτηκε την σύνδεση του Predator με την ΕΥΠ.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, ο Ζαχαρίας Κέσσε υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, προχώρησε για πρώτη φορά σε έμμεση παραδοχή της σύνδεσης του λογισμικού Predator με την ΕΥΠ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι υπήρξαν ευθύνες στη λειτουργία της υπηρεσίας, ότι πρόσωπα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους και ότι ο τρόπος λειτουργίας της ΕΥΠ άλλαξε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Ο κ. Κέσσε σημειώνει ακόμη ότι ο πρωθυπουργός απέφυγε να διαψεύσει ευθέως ενδεχόμενη προμήθεια του Predator από την ΕΥΠ, ενώ δεν αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν ούτε στα στοιχεία που, κατά τον ίδιο, καταδεικνύουν σύνδεση μεταξύ της ΕΥΠ και του επίμαχου λογισμικού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη χρονική συγκυρία των δηλώσεων, καθώς, όπως επισημαίνει, τον Ιούνιο του 2021 φέρεται να παγιδεύτηκε με Predator ο Μιχάλης Μπεκίρης, διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή. Το επίμαχο μήνυμα, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, αφορούσε βίντεο του Luben με αναφορά στον πρωθυπουργό.

Ο Ζαχαρίας Κέσσε θέτει παράλληλα σειρά ερωτημάτων προς τον πρωθυπουργό και τον κ. Μπεκίρη, ζητώντας να διευκρινίσουν γιατί δεν έχουν κινηθεί νομικά κατά όσων φέρονται να τους παρακολούθησαν, γιατί –όπως υποστηρίζει– δεν προωθείται η κλήση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και για ποιο λόγο δεν έχει συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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Καταλήγοντας, ο ίδιος εκτιμά ότι οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα ενδέχεται να συνδέονται με τη θέση που έχει διατυπώσει ο πρωθυπουργός για τη σημασία της ΕΥΠ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η υπηρεσία υπάγεται απευθείας στο γραφείο του πρωθυπουργού από τον Αύγουστο του 2019, βάσει του νόμου 4622/2019.

Όλη η ανάρτηση:

Ο Κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε με σαφήνεια χθες για τα βέλη που δέχεται για συγκάλυψη στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με Predator

Με τον δικό του τρόπο για πρώτη φορά ουσιαστικά παραδέχθηκε την σύνδεση του Predator με την ΕΥΠ, δηλώνοντας 3 κρίσιμα πράγματα:

Αναγνώρισε ευθύνες λειτουργίας

Άνθρωποι έφυγαν από τις θέσεις τους

Η λειτουργία της ΕΥΠ άλλαξε

Στην ερώτηση για το αν συνδέεται η Κυβέρνηση με τις παράνομες παρακολουθήσεις απέφυγε να διαψεύσει την προμήθεια του Predator από την ΕΥΠ, ενώ δεν αναφέρθηκε σε καμία από τις τελευταίες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν ή στα δεκάδες στοιχεία που δείχνουν τη σύνδεση ΕΥΠ-Predator.

Η δήλωση του έρχεται σε μια πολύ σημαδιακή ημερομηνία. Τον Ιούνιο του 2021 παγιδεύτηκε με Predator ο Μιχάλης Μπεκίρης, διευθυντής του γραφείου του στη Βουλή.

Το μήνυμα παγίδευσής του σχετιζόταν με τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη, καθώς ανέφερε ότι «Μιχάλη από εχθές έχει 145.000 views το video του Luben με τον Πρωθυπουργό να παίζει παντού».

Θα είχε αξία να απαντήσει ο Κ. Μητσοτάκης και ο Μ. Μπεκίρης γιατί δεν έχουν προσφύγει κατά όσων τους παγίδευσαν, για ποιο λόγο προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποφύγουν την κλήση και εμφάνιση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και για ποιον λόγο δεν επιτρέπουν τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ίσως η απάντηση κρύβεται στην τελευταία δήλωση του πρωθυπουργού ότι η ΕΥΠ είναι πολύτιμος σύμμαχος του, επομένως δεν θέλει να την εκθέσει για τις έκνομες δραστηριότητές της. Άλλωστε η ΕΥΠ υπάγεται απευθείας στο γραφείο του Πρωθυπουργού από 7.8.2019 με τον Ν. 4622/2019.

{https://x.com/ZacKesses/status/2065384388821463501}