Παιχνίδια σκοπιμότητας από το Μαξίμου που εκθέτει φιλοκυβερνητικά μέσα!

Μετά το ...ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού στον κουβά πάει και το ...«γερμανικό μοντέλο»! Το έριξε ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με τις δηλώσεις του στο πρες ρουμ:

«Είναι μια από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Δεν έχει ληφθεί απόφαση. Σωστά ο πρωθυπουργός άνοιξε την συζήτηση. Μιλάμε για μετά τις εκλογές του 2027 και μια από τις προτάσεις είναι αυτή που είδαμε την Κυριακή στο Πρώτο Θέμα. Καλό είναι να περιμένουμε το σύνολο των προτάσεων και την ψήφο των βουλευτών. Καλό είναι να περιμένουμε ποιοι θα είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν για το νέο εκλογικό σύστημα».

Το Μαξίμου δηλαδή προχωρά σε διαρροές και πετάει διάφορα «μοντέλα» εκλογικού συστήματος και διάφορα ...ασυμβίβαστα στον αέρα προκειμένου πρωτίστως να αποπροσανατολίσει από τις ευθύνες της για τα σκάνδαλα που κυριαρχούν στην πολιτική ζωή της χώρας, ευτελίζοντας θεσμικές αλλαγές και μείζονα γεγονότα όπως πχ την συνταγματική αναθεώρηση που από κορυφαίο γεγονός την εργαλειοποιεί για τις κομματικές της ανάγκες υποβαθμίζοντας έτσι ακόμα περισσότερο την πολιτική ζωή της χώρας.

Ακόμα και η μείωση των βουλευτών πέφτει στο τραπέζι μήπως και αλλάξει η ατζέντα! Κάτι που κατάφερνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα πρώτα χρόνια της θητείας του που ήταν παντοδύναμος αλλά είναι σαφές πως δεν το μπορεί πλέον καθώς σε κάθε περίπτωση η κυβέρνησή του βρίσκεται σε αποδρομή!

Αξίζει να σημειωθεί πως το «γερμανικό μοντέλο» βρίσκεται στη δημόσια συζήτηση από την εποχή που πρωθυπουργός ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, την περίοδο 1990-93. Την πρόταση στήριζε δημοσίως η Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ πρόσωπα από το λεγόμενο «εκσυγχρονιστικό μπλοκ», όπως ο Κώστας Σημίτης, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Θόδωρος Πάγκαλος. Ο Κ. Σημίτης ως πρωθυπουργός δεν το επιχείρησε καν, ενώ ο Γιώργος Παπανδρέου παρότι ανέθεσε στον τότε υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση να διαμορφώσει σχετική πρόταση δεν τόλμησε να τη θέσει σε εφαρμογή. Για τέτοιες μεγάλες αλλαγές μια κυβέρνηση πρέπει να είναι πανίσχυρη προκειμένου να τις προωθήσει και πρέπει να τις φέρει στην αρχή της επικράτησής της.

Για να καταλάβουμε τα παιχνίδια του Μαξίμου με τα θεσμικά θέματα να πούμε πως τον εκλογικό νόμο τον εμφανίζει ως μεγάλη τομή και ως το μέσο που θα αντιμετωπιστεί το ρουσφέτι! Και δεν είναι μόνο ότι ανοίγει το θέμα επτά ολόκληρα χρόνια από τότε που ήρθε στην εξουσία αλλά και ότι παραπέμπει το νέο εκλογικό νόμο στο μέλλον, δηλαδή μετά από 5-10 χρόνια.

Αν ακολουθήσουμε τη λογική της μέχρι το ...2035 θα ζούμε με το ...ρουσφέτι!

Μωραίνει Κύριος...