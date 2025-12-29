Εφόσον το κόμμα Ανδρουλάκη βγει πρώτο και το δεύτερο κόμμα λάβει πάνω από 25% τότε λαμβάνει αυτό το μπόνους, διαφορετικά το εκλογικό σύστημα μετατρέπεται σε απλή αναλογική! - Το δίλημμα για το ΑΦΜ και τα χρέη.

Το πρόβλημα όπως και το δίλημμα για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι μεγάλο. Ας το παραθέσουμε εξαρχής:

-Στόχος της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη είναι το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο στις εκλογές ώστε πάνω σε προγραμματική βάση με προοδευτικές δυνάμεις να συγκροτήσει κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης.

-Ακόμα όμως και αν ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις και βγει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Και αυτό γιατί δεν μπορεί να λάβει το μπόνους του εκλογικού νόμου καθώς αυτό δίνεται μόνο σε κόμμα και όχι σε συνασπισμό κομμάτων. Και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής όπως είναι το πλήρες όνομά του είναι συνασπισμός κομμάτων. Στο συνασπισμό αυτό συμμετέχουν το ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη ως κύρια συνιστώσα, το ΚΙΔΗΣΟ υπό τον Γιώργο Παπανδρέου, η Ένωση Εθνικής Δημοκρατικής Μεταρρύθμισης υπό τον Απόστολο Πόντα, οι Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία υπό τον Μιχάλη Χάλαρη και η Ανανεωτική Αριστερά υπό τον Θόδωρο Μαργαρίτη.

-Εφόσον το ΠΑΣΟΚ, διατηρώντας τη σημερινή του μορφή κάνει την ανατροπή και αναδειχθεί πρώτο κόμμα και το δεύτερο κόμμα λάβει κάτω από 25% τότε το εκλογικό σύστημα μετατρέπεται σχεδόν σε απλή αναλογική. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο και το δεύτερο λάβει πάνω από 25% απ΄ ότι γνωρίζουμε λαμβάνει αυτό το μπόνους, με υπαρκτό σε μια τέτοια περίπτωση το ενδεχόμενο να εκλέξει περισσότερους βουλευτές από το πρώτο!

-Η Χαριλάου Τρικούπη προτίμησε να έχει τη μορφή του συνασπισμού για να μπορέσει να λαμβάνει την κρατική χρηματοδότηση καθώς αν ήταν το ΠΑΣΟΚ κόμμα αυτή θα πήγαινε στην πλειοψηφία της στις τράπεζες λόγω των εκατομμυρίων χρεών προς αυτές!

-Αν το ΠΑΣΟΚ γίνει ενιαίο κόμμα με το δικό του ΑΦΜ τότε θα έχει σαφές οικονομικό πρόβλημα με την κρατική χρηματοδότηση.

-Αν θελήσει να αλλάξει ΑΦΜ τότε δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί το όνομα ΠΑΣΟΚ, κάτι που έστω και τυπικά θα σηματοδοτεί το τέλος του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Το πρόβλημα που υπάρχει η Χαριλάου Τρικούπη θα πρέπει λογικά να επιχειρήσει να το αντιμετωπίσει στο επόμενο Συνέδριό της που είναι προγραμματισμένο για τον προσεχή Μάρτιο. Ώστε να πείσει ότι πραγματικά διεκδικεί την πρώτη θέση, καθώς πρώτη θέση χωρίς το μπόνους του εκλογικού νόμου είναι ...δώρο άδωρο!

Στο θέμα προφανώς θα επανέλθουμε.

Τι προβλέπει ο εκλογικός νόμος Μητσοτάκη- Βελόπουλου που ισχύει σήμερα

Εκλογή Βουλευτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 99 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57)

Οι παράγραφοι 2 έως 4 του άρθρου 99 του π.δ. 26/2012 αντικαθίστανται με παραγράφους, ως εξής:

«2. Ο αριθμός των εδρών που κατανέμονται στους εκλογικούς σχηματισμούς οι οποίοι συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος ορίζεται ως εξής:

α) Εφόσον το αυτοτελές κόμμα, που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων στο σύνολο της Επικράτειας έχει λάβει ποσοστό μικρότερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των έγκυρων ψηφοδελτίων, το σύνολο των εδρών κατανέμεται μεταξύ των δικαιούμενων εδρών εκλογικών σχηματισμών σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3.

β) Εφόσον το αυτοτελές κόμμα, που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων στο σύνολο της Επικράτειας έχει λάβει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των έγκυρων ψηφοδελτίων, διακόσιες ογδόντα (280) έδρες κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των εκλογικών σχηματισμών που συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3. Ο αριθμός των διακοσίων ογδόντα (280) εδρών μειώνεται κατά μια έδρα και μέχρι ανώτατου αριθμού μείωσης τις τριάντα (30) έδρες για κάθε μισό τοις εκατό (0,5%) πλέον του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) που έχει συγκεντρώσει το αυτοτελές κόμμα που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων.

Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και για συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων, ο οποίος συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων, εφόσον ο μέσος όρος της δύναμης των κομμάτων, που τον απαρτίζουν, είναι μεγαλύτερος από την δύναμη του αυτοτελούς κόμματος, που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων. Ο μέσος όρος προκύπτει από τη διαίρεση του ποσοστού που έλαβε ο ανωτέρω συνασπισμός δια του αριθμού των κομμάτων που τον αποτελούν. Εφόσον ο μέσος όρος της δύναμης των κομμάτων που αποτελούν τον συνασπισμό είναι μικρότερος από τη δύναμη του αυτοτελούς κόμματος που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων τότε η διάταξη του στοιχείου β΄ της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται για το αυτοτελές κόμμα.

3. Για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε εκλογικός σχηματισμός, το σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσε στην Επικράτεια πολλαπλασιάζεται με τον συνολικό αριθμό των εδρών που κατανέμονται στους εκλογικούς σχηματισμούς που δικαιούνται έδρα σύμφωνα με τον υπολογισμό της παραγράφου 2 του παρόντος. Το γινόμενό τους διαιρείται με το άθροισμα των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν στην Επικράτεια όσοι σχηματισμοί συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1. Οι έδρες που δικαιούται κάθε σχηματισμός στην Επικράτεια είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης. Αν το άθροισμα των ως άνω ακέραιων μερών των πηλίκων υπολείπεται του αριθμού των εδρών που έχει υπολογιστεί κατά την παράγραφο 2 του παρόντος , τότε παραχωρείται, κατά σειρά, ανά μία έδρα και ως τη συμπλήρωση αυτού του αριθμού στους σχηματισμούς, των οποίων τα πηλίκα εμφανίζουν τα μεγαλύτερα δεκαδικά υπόλοιπα.

4.α. Στο αυτοτελές κόμμα, που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων στο σύνολο της Επικράτειας, παραχωρούνται, επιπλέον των εδρών που λαμβάνει, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, οι υπόλοιπες έδρες και μέχρι της συμπλήρωσης του αριθμού των τριακοσίων (300) εδρών, οι οποίες προέρχονται από εκλογικές περιφέρειες στις οποίες έχουν παραμείνει αδιάθετες έδρες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 8 του άρθρου 100. Η επιπλέον παραχώρηση γίνεται, επίσης, σε συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων, εφόσον ο μέσος όρος της δύναμης των κομμάτων, που τον απαρτίζουν, είναι μεγαλύτερος από τη δύναμη του αυτοτελούς κόμματος, που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων. Ο μέσος όρος προκύπτει από τη διαίρεση του ποσοστού που έλαβε ο ανωτέρω συνασπισμός δια του αριθμού των κομμάτων που τον αποτελούν. Σε διαφορετική περίπτωση η επιπλέον παραχώρηση, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, γίνεται στο αυτοτελές κόμμα που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων.

β. Το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, σε συμβούλιο, κατά την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών, αποφαίνεται, αμετακλήτως, για τον χαρακτήρα κάθε κόμματος, ως αυτοτελούς ή ως συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων. Η κρίση του διαμορφώνεται, χωρίς δικονομικούς περιορισμούς, από τα υπάρχοντα στοιχεία, τα οποία μπορούν να συμπληρωθούν με υπόμνημα των κομμάτων και των υποψηφίων.

5. Αν ένας εκλογικός σχηματισμός δικαιούται, κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4α του παρόντος άρθρου και τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 100, περισσότερες έδρες από όσες του αναλογούν κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ο συνολικός αριθμός τους αναπροσαρμόζεται, προκειμένου να λάβει τελικά τις έδρες που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 100. Στην περίπτωση αυτή μειώνεται αντίστοιχα ο αριθμός των εδρών που καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά σε έγκυρα ψηφοδέλτια εκλογικός σχηματισμός, για τον οποίο εφαρμόστηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 4α.».