Ποια Κυριακή έχει κυκλώσει- «Όχι» και στην αλλαγή του εκλογικού νόμου-Ερώτημα αν θα το μπορέσει.

Μια από τις δυο τελευταίες Κυριακές του Απριλίου του 2027 έχει κυκλώσει ο πρωθυπουργός για τις βουλευτικές εκλογές, παρά τις εισηγήσεις για κάλπες εντός του νέου έτους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» οι κάλπες, εφόσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναγκαστεί να ανατρέψει τον σχεδιασμό του, θα στηθούν πιθανότατα στις 18 ή στις 25 Απριλίου, με πιθανότερη ημερομηνία τη δεύτερη, καθώς στις 2 Μαΐου θα ακολουθεί το Πάσχα. Έτσι τυχόν δεύτερες εκλογές, που αυτή τη στιγμή θεωρούνται βέβαιες, θα πραγματοποιηθούν προς το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαΐου, καθώς πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση αφού η Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να έχει συγκροτήσει κυβέρνηση. Η προεδρία της ΕΕ είναι ίσως και ένας λόγος που δυσκολεύει τον παραπάνω σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου, ενώ ο εορτασμός του Πάσχα στις 2 Μαΐου περιπλέκει την κατάσταση.

Οι εκλογές όμως μοιάζουν με τα όνειρα του ανθρώπου: Όταν τα βλέπει ο ...Θεός γελάει!

-Το ερώτημα δεν είναι αν ο πρωθυπουργός θέλει να εξαντλήσει (σχεδόν) την τετραετία και να στήσει τις κάλπες τον Απρίλιο του 2027, αλλά αν μπορεί να το πράξει, αν θα αντέξει έως τότε.

-Ο μόνος λόγος να προχωρήσει σε εκλογές το πρώτο εξάμηνο του 2026 είναι να συμβεί κάτι πολύ σοβαρό και να επιχειρήσει να προλάβει την κατάρρευση. Να το πράξει για να προλάβει νέα κόμματα όπως του Αλέξη Τσίπρα και πιθανόν της Μαρίας Καρυστιανού και του Αντώνη Σαμαρά δεν έχει νόημα, καθώς από τους 156 βουλευτές που διαθέτει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία (και τρεις τουλάχιστον ανεξάρτητους πρώην «Σπαρτιάτες» που τη στηρίζουν) θα πέσει κάτω από τους 115 με τις υπάρχουσες δημοσκοπήσεις-και άρα δεν το κάνει.

-Το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ωστόσο, συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες προκειμένου να στηθούν κάλπες. Το Μαξίμου θα εξαγγείλει ένα σημαντικό -και στοχευμένο στα κοινωνικά στρώματα που ψηφίζουν ΝΔ- πακέτο και αναλόγως της υποδοχής που θα τύχουν θα διαμορφώσει τον τελικό της πολιτικό σχεδιασμό.

Ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να αλλάξει τον εκλογικό νόμο καθώς όπως έχουν γράψει τα «Παιχνίδια Εξουσίας» όφελος δεν θα υπάρξει αφού με τα σημερινά ποσοστά της ΝΔ δεν μπορεί να τεθούν εκλογικά διλήμματα: Θέμα αυτοδυναμίας ούτε υπάρχει, ούτε διαφαίνεται στο τραπέζι.