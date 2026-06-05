Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την ΕΜΥ να προβλέπει τοπικές νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά.

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές νεφώσεις, τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες κατά τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα ορεινά. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Από τις πρώτες ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο.

Το μεσημέρι οι νεφώσεις θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, επηρεάζοντας κυρίως τα ορεινά τμήματα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς άνεμοι, ενώ στα νοτιοανατολικά πελάγη τις πρωινές ώρες θα πνέουν πρόσκαιρα από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ο υδράργυρος θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα είναι ελαφρώς υψηλότερη, αγγίζοντας τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.