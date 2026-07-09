Βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν στα βόρεια της Αττικής πριν λίγη ώρα.

Ισχυρές βροχές και ξαφνικά καλοκαιρινά μπουρίνια έπληξαν το απόγευμα περιοχές της βόρειας Αττικής, αλλάζοντας απότομα το σκηνικό του καιρού. Η έντονη νεροποντή συνοδεύτηκε κατά τόπους από δυνατούς ανέμους και καταιγίδες, ενώ σε ορισμένα σημεία σημειώθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω της συσσώρευσης υδάτων. Το μπουρίνι εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά με τους κατοίκους στα βόρεια προάστια να εκπλήσσονται από την ένταση των φαινομένων που ήταν δυνατά.

Οι βροχοπτώσεις έδωσαν «ανάσα» μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, ωστόσο οι πολίτες έτρεχαν να βρουν ομπρέλα και αδιάβροχο για να προφυλαχθούν από τα νερά. Λόγω των βροχών αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν και οι μετακινήσεις έγιναν με χαμηλές ταχύτητες.

Οι μετεωρολόγοι από νωρίς είχαν προειδοποιήσει για την μεταβολή του καιρού που θα έκανε την εμφάνισή της σήμερα με έντονες βροχές, καταιγίδες και τοπικά μπουρίνια.

Τα φαινόμενα εμφανίζονται κατά διαστήματα ισχυρά, με αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα και δυνατούς ανέμους, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν σημειωθεί προβλήματα από τη συσσώρευση υδάτων.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τα καλοκαιρινά μπουρίνια μπορούν να εκδηλωθούν αιφνιδιαστικά και να έχουν έντονο, αλλά τοπικό χαρακτήρα.Η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες με τον καιρό να ομαλοποιείται όσο πέφτει το βράδυ.