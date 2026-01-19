Τι αποφάσισε ο πρωθυπουργός στις γιορτές - Κυριακή των Βαΐων το 2027 θέλει τις εκλογές - Ίσως νύξη για το «γερμανικό μοντέλο» στη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η απόφαση του πρωθυπουργού που ελήφθη μέσα στις γιορτές είναι οριστική:

-Ο εκλογικός νόμος δεν αλλάζει. Ούτε ως προς το ύψος του μπόνους και τον τρόπο κατανομής των βουλευτικών εδρών, όσο και στο όριο εισόδου ενός κόμματος στη Βουλή που σήμερα είναι στο 3% και κάποιοι πίεζαν να αυξηθεί στο 5%.

-Πρόθεσή του και προγραμματισμός του είναι οι εκλογές να διεξαχθούν την Κυριακή των Βαΐων του 2027, στο τέλος δηλαδή του Απριλίου του μεθεπόμενου έτους. Ανεξαρτήτως πάντως της βούλησης του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ του επόμενου Συνεδρίου η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο με τις κάλπες να είναι πιθανό να στηθούν ανά πάσα στιγμή.

- Το «γερμανικό μοντέλο» στον εκλογικό νόμο αποκλείεται να προωθηθεί στην παρούσα φάση, ενδέχεται όμως να περιγραφεί σε γενικές γραμμές στην πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Η απόφαση του πρωθυπουργού να μην αλλάξει τον εκλογικό νόμο σηματοδοτεί πάντως μια σημαντική παραδοχή εκ μέρους του Μαξίμου. Πως δεν υπάρχει πιθανότητα διεκδίκησης της αυτοδυναμίας και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος για την αλλαγή του εκλογικού νόμου-μια κίνηση που θα είχε πλέον πολιτικό κόστος χωρίς ελπίδα εκλογικών κερδών!