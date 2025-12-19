Και γιατί η ΝΔ θα τον χρησιμοποιήσει για να καταστήσει «παρένθεση» την επόμενη κυβέρνηση.

Όλα δείχνουν πως οι αρνητικές για τη Νέα Δημοκρατία δημοσκοπήσεις προσθέτουν πολλούς πονοκεφάλους στον πρωθυπουργό αλλά και του ...λύνουν έναν: Αυτόν του εκλογικού νόμου!

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμμάτιζε μέσα στις γιορτές να αποφασίσει αν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, καθιστώντας τον περισσότερο πλειοψηφικό, με μικρότερο ποσοστό για την αυτοδυναμία, ώστε να επιτρέψει στη ΝΔ να θέσει εκλογικά διλήμματα περί «πολιτικής σταθερότητας» στη χώρα ώστε να διεμβολίσει την αντιπολίτευση.

Οι δημοσκοπήσεις ωστόσο δείχνουν πως με τα σημερινά δεδομένα η ΝΔ πολύ δύσκολα θα ξεπεράσει το ποσοστό των ευρωεκλογών και πως το εκλογικό της όριό είναι το 30%! Η δε χώρα περνά από τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις σε κυβερνήσεις συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία να ομοιάζει με «κόμμα ανάδελφο», χωρίς δηλαδή να έχει συμμάχους!

Στο τοπίο αυτό ο πρωθυπουργός δεν έχει κανένα λόγο να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Μόνο αρνητικές επιπτώσεις θα είχε για το κυβερνών κόμμα μια τέτοια εξέλιξη. Γιατί το ίδιο θα πλήρωνε πολιτικό κόστος και θα κατηγορούνταν -και σωστά- για ηττοπάθεια χωρίς να είχε κανένα όφελος. Αντιθέτως θα δυσκόλευε την αντιπολίτευση να γίνει κυβέρνηση και να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Με μη αλλαγή του εκλογικού νόμου θα διευκολυνθεί το στήσιμο μιας στρατηγικής για «αριστερή παρένθεση», να έρθουν δηλαδή πολιτικές δυνάμεις στην κυβέρνηση που δεν θα τις διευκολύνει το σύστημα διεξαγωγής των εκλογών, ώστε να αποτελέσουν σύντομα «παρένθεση» για την χώρα!

Κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα...