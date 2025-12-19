«Ζητάω συγγνωμή για την πράξη μου αλλά δεν καμία περίπτωση δεν γρονθοκόπησα κανένα» είπε ο Νίκος Παππάς.

Συγγνώμη για την πράξη του αλλά σε καμία περίπτωση δεν γρονθοκόπησα τον δημοσιογράφο. «Όποιος με ξέρει ξέρει την διαδρομή του ότι δεν έχω βίαιες συμπεριφορές κατά το παρελθόν» ανέφερε στην εκπομπή του MEGA Νίκος Παππάς.

Τόνισε ότι με τον Νίκο Γιαννόπουλο συναντήθηκε την επόμενη ημέρα μετά το περιστατικό στο λόμπι του ξενοδοχείου όπου ο δημοσιογράφος τον αντιμετώπισε απαξιωτικά ενώ αμέσως μετά το περιστατικό προσπάθησε να επικοινωνήσει με το θύμα χωρίς ανταπόκριση.

Ανέφερε σε καμία περίπτωση δεν φυγαδεύτηκε στη Γερμανία. «Η μοναδική πτήση μετά το πρωί δεν φεύγει από το Στρασβούργο όποτε έκανα αυτό που κάνουν όλοι οι ευρωβουλευτές. Πέρασα τα σύνορα της Γερμανίας και πήρα από εκεί το αεροπλάνο».