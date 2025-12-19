«Όταν ένας άνθρωπος είναι εθισμένος, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί», σημείωσε η influencer.

Μια βαθιά ανθρώπινη και ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση έκανε η Modern Cinderella, μιλώντας στο Anestea The Podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου.

Η γνωστή influencer μίλησε ανοιχτά για τη σχέση με τον πατέρα της, μια σχέση που χαρακτηρίστηκε από απόσταση, σιωπές και ελλείψεις, αλλά και από μια μακρά, επίπονη πορεία προς τη συγχώρεση.

Όπως αποκάλυψε, οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν μόλις τεσσάρων ετών. Ο πατέρας της είχε επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, χωρίς αυτό –όπως τόνισε– να σημαίνει ότι δεν την αγαπούσε. Παρότι τον έβλεπε ανά διαστήματα, συνήθως κάθε δύο ή τρία Σαββατοκύριακα, η μεταξύ τους σχέση δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει ουσιαστικό βάθος. Δεν υπήρχε καθημερινή επικοινωνία, συναισθηματική εγγύτητα ή πατρική καθοδήγηση. «Δεν με ρωτούσε τι με απασχολεί, δεν με συμβούλευε. Όταν ήμουν παιδί ίσως να μη μου έλειπε, μεγαλώνοντας όμως το ένιωσα έντονα», ανέφερε.

Η απουσία ενός πατρικού ρόλου άφησε, όπως παραδέχτηκε, ένα αισθητό κενό στη ζωή της. «Δεν ξέρω πώς είναι να έχεις έναν μπαμπά που σε προστατεύει», είπε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν ένιωσε ζήλια για τα άλλα παιδιά. Καθοριστική υπήρξε η παρουσία της μητέρας της, η οποία στάθηκε δίπλα της καλύπτοντας και τους δύο γονεϊκούς ρόλους. «Η μαμά μου ήταν τα πάντα: και μαμά και μπαμπάς».

Με το πέρασμα των χρόνων, τα συναισθήματα απέναντι στον πατέρα της έγιναν πιο βαριά και σύνθετα. Από την εφηβεία και μετά, όπως εξομολογήθηκε, ένιωθε πικρία και απογοήτευση. Ακόμη και σήμερα, η απόσταση φαίνεται να αποτυπώνεται σε μικρές αλλά ουσιαστικές λεπτομέρειες: ο πατέρας της δεν γνωρίζει πλήρως με τι ασχολείται επαγγελματικά, σε αντίθεση με τη μητέρα της που είναι απόλυτα ενημερωμένη για κάθε πτυχή της δουλειάς της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στο σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού που αντιμετώπιζε ο πατέρας της στο παρελθόν. Όπως εξήγησε, η μητέρα της φρόντισε από νωρίς να την απομακρύνει από αυτό το περιβάλλον, θεωρώντας τον εθισμό στο αλκοόλ εξίσου επικίνδυνο με τα ναρκωτικά ή τον τζόγο. «Όταν ένας άνθρωπος είναι εθισμένος, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί», σημείωσε.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ο πατέρας της, όπως αποκάλυψε, εγκατέλειψε μόνος του το αλκοόλ, περνώντας –όπως το περιέγραψε– από ένα είδος «ολικού detox». Η αλλαγή αυτή ήταν εμφανής τόσο στην εξωτερική του εικόνα όσο και στη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα του.

Σήμερα, η επικοινωνία τους είναι πιο συχνή και ουσιαστική. Η Modern Cinderella δηλώνει πως έχει καταφέρει να αφήσει πίσω της το βάρος του παρελθόντος. «Τον έχω συγχωρήσει πια», ανέφερε, τονίζοντας ότι σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έπαιξε και ο σύντροφός της, Ricta. Όπως είπε, εκείνος την ενθάρρυνε να περνούν χρόνο όλοι μαζί και συνέβαλε καθοριστικά στο να γεφυρωθεί η απόσταση, βάζοντας «ένα μεγάλο λιθαράκι» στο να έρθουν πιο κοντά.

