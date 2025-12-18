Σήμερα ξεκινάει η πληρωμή για τους συνταξιούχους από τον ΕΦΚΑ. Η πληρωμη των συντάξεων ξεκινάει σήμερα και θα ολοκληρωθεί αύριο το μεσημέρι.

Σήμερα ξεκινάει η πληρωμή για τις συντάξεις Ιανουαρίου, οι οποίες καταβάλλονται νωρίτερα λόγω Χριστουγέννων. Η πρώτη δόση θα πληρωθεί σήμερα, μετά τις 4-5 το απόγευμα. Συνεπώς, όσοι επιθυμούν αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ θα πρέπει να επισκεφτούν το απόγευμα κάποιο από τα μηχανήματα ανάληψης.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Παρόλο που ο ΕΦΚΑ έχει ανακοινώσει ως επίσημες ημερομηνίες πληρωμής την Παρασκευή και την Δευτέρα, η πληρωμή θα ξεκινήσει από σήμερα. Χρήματα θα δουν σήμερα οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ αλλά και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα ενώ αύριο το απόγευμα θα πιστωθούν οι συντάξεις των δημόσιων ταμείων αλλά και οι επικουρικές συντάξεις.

Πώς διαμορφώνεται η αύξηση

Η ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων διαμορφώνεται στο 2,4%, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων ενισχύεται περαιτέρω από τη μείωση κατά δύο μονάδες των φορολογικών συντελεστών για όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια έως τις 40.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι οι φοροελαφρύνσεις εφαρμόζονται σε ατομικό επίπεδο, το συνολικό όφελος είναι διπλό στην περίπτωση ζευγαριών συνταξιούχων.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Συνταξιούχος με προσωπική διαφορά

Συνταξιούχος που λαμβάνει καθαρά 1.050 ευρώ και διατηρεί προσωπική διαφορά 80 ευρώ, ενδέχεται να δει μικρή καθαρή αύξηση 10 έως 20 ευρώ, εφόσον ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός προηγούμενων αυξήσεων που μειώνουν σταδιακά την προσωπική διαφορά.

Νέος συνταξιούχος – οριστική σύνταξη

Ασφαλισμένος που λάμβανε προσωρινή σύνταξη 720 ευρώ και περνά σε οριστική σύνταξη 780 ευρώ, θα δει αύξηση 60 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταβάλλονται και αναδρομικά για προηγούμενους μήνες.

Επικουρική σύνταξη

Δικαιούχος επικουρικής σύνταξης 180 ευρώ μπορεί να δει μεταβολή από ±5 έως 15 ευρώ, λόγω επανυπολογισμού ή διόρθωσης κρατήσεων. Οι αλλαγές αυτές δεν συνιστούν μόνιμη περικοπή.

Διόρθωση κρατήσεων υπέρ υγείας

Σε περιπτώσεις λανθασμένου υπολογισμού κρατήσεων, συνταξιούχος με καθαρό ποσό 950 ευρώ μπορεί να λάβει επιστροφή 10 έως 30 ευρώ στον επόμενο μήνα.