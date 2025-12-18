Είμαστε σε τροχιά Χειμερινού Ηλιοστασίου που σηματοδοτεί την έναρξη της πιο κρύας εποχής του χρόνου.

Όλα είναι έτοιμα για την έλευση του Χειμερινού Ηλιοστασίου 2025 την προσεχή Κυριακή 21 Δεκεμβρίου όπου θα βιώσουμε την μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου. Από την Κυριακή και μετά, αρχίζει η διάρκεια της ημέρας να μεγαλώνει, με αποτέλεσμα να μικραίνει η νύχτα. Ο Ήλιος θα περάσει το χειμερινό ηλιοστάσιο και θα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά στον ουρανό. Όλα αυτά θα συνεχίσουν να συμβαίνουν μέχρι την εαρινή ισημερία. Αξίζει να επισημανθεί ότι κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο η Γη φτάνει στο σημείο που ο άξονας περιστροφής είναι πιο κατηφορικός σε σχέση με τον Ήλιο. Το βόρειο ημισφαίριο είναι πιο μακριά από τον Ήλιο, με τις ακτίνες να φτάνουν υπό μικρότερη γωνία, με αποτέλεσμα η μέρα να είναι μικρότερη και η νύχτα μεγαλύτερη. Παράλληλα, σηματοδοτείται η αρχή του χειμώνα. Αντίστροφα, στο Νότιο Ημισφαίριο παρατηρείται η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και ορίζεται ως επίσημη έναρξη Καλοκαιριού.

Η σημασία του Χειμερινού Ηλιοστασίου 2025

Ηλιοστάσιο ονομάζεται η χρονική στιγμή κατά την οποία ο άξονας της Γης εμφανίζεται στραμμένος όσο περισσότερο προς ή μακριά από τον Ήλιο. Αυτό ισοδυναμεί με τον Ήλιο να βρίσκεται στο ψηλότερο ή στο χαμηλότερο σημείο (ετήσιο) του ουρανού που βρίσκεται ποτέ το μεσημέρι, όπως εμφανίζεται σε εμάς πάνω στην επιφάνεια της Γης. Η ημέρα του ηλιοστασίου είναι είτε η μεγαλύτερη (το Καλοκαίρι-Θερινό ηλιοστάσιο) είτε η μικρότερη (το Χειμώνα-Χειμερινό ηλιοστάσιο) μέρα του έτους. Αυτό ισχύει για όλες τις περιοχές της γης εκτός από τους Τροπικούς.