«Δεν συμφωνούμε με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί πιστεύουμε σε έναν νέο Οργανισμό πληρωμών σύμμαχο και αρωγό των Ελλήνων παραγωγών» ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό ζήτημα εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου που προβλέπει την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, διερωτώμενος αν θα παραιτηθεί κανείς για όσα συμβαίνουν με τους παραγωγούς.

«Δεν συμφωνούμε με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί πιστεύουμε σε έναν νέο Οργανισμό πληρωμών σύμμαχο και αρωγό των Ελλήνων παραγωγών, γιατί αντί να τον ενισχύσετε, εκμεταλλευτήκατε τις αδυναμίες του για να επιτρέψετε στους “δικούς σας” ανθρώπους να κλέψουν τον τίμιο ιδρώτα αυτής της χώρας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως «αγανακτισμένοι οι αγρότες από το σχέδιό σας να τους αφανίσετε, κινητοποιούνται σε όλη την Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες γιατί δεν έχουν μέλλον και εγκαταλείπουν τα χωριά τους»,

«Η δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως αποκάλυψε ότι τα γαλάζια παιδιά, οι άνθρωποι, φίλοι και κουμπάροι, του κ. Μητσοτάκη, οι άνθρωποι του Βορίδη, του Αυγενάκη, του Κεφαλογιάννη, ξεκοκκάλισαν τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών. Έκλεψαν χρήματα. Έκλεψαν το μέλλον των αγροτών», συνέχισε.

Απορρίπτοντας την πρόσκληση του πρωθυπουργού για σύγκληση διακομματική επιτροπή, σημείωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα προσφέρει «καμία συναίνεση σε 4μηνες επιτροπές για κουκούλωμα σκανδάλων», ενώ κλιμακώνοντας την επίθεση, στάθηκε στον προϋπολισμό για τον πρωτογενή τομέα, λέγοντας: «Δεν ντρέπεστε να έρχεστε εδώ όταν έχετε ψηφίσει έναν προϋπολογισμό με μείωση 241 εκατομμύρια ευρώ στα κονδύλια του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης;».

Τα ΣΥΡΙΖΑκονόμικς με ξεπερνούν. Δεν έχει καν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για το 2028 και έχουμε κερδίσει 4 δις στο κλιματικό ταμείο, 1 περίπου στο Ταμείο απανθρακοποίησης, το είχατε και πριν; Πώς είναι δυνατόν να αναφέρεστε σε πόρους που δεν έχουμε;, διερωτήθηκε απαντώντας στον Σωκράτη Φάμελλο για την οικονομία, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Αίτημα ονομαστικής από τη ΝΔ για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Στο μεταξύ, αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για το νομοσχέδιο υπέβαλαν ΝΔ, όπως είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός και το ΠΑΣΟΚ, με τον Δημήτρη Μάντζο να σημειώνει ότι «εμείς καλούμαστε να ψηφίσουμε ειλημμένες αποφάσεις της κυβέρνησης. Για να είναι ουσιώδης και όχι προσχηματικός αυτός ο διάλογος για το αγροτικό, σας καλούμε να αποσύρετε τις διατάξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κι επειδή ακούσαμε τις αναφορές του κυρίου πρωθυπουργού που μας «απείλησε» με ονομαστική ψηφοφορία. Ποιους εμάς; Εσείς είστε αυτοί που πρέπει να κρυφτείτε από τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές σας ευθύνες».