Η Ford παρουσίασε τη Mustang Mach-E GT California Special, συνδυάζοντας την αμερικανική κληρονομιά της Mustang με σύγχρονη ηλεκτρική τεχνολογία.

Οι σπορ πινελιές σε Navy Blue και Rave Blue δίνουν αν μη τι άλλο ξεχωριστή ταυτότητα τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της νέας έκδοσης.

Η Ford αποκαλύπτει τη νέα Mustang Mach-E GT California Special, μια έκδοση που συνδέει την ιστορική κληρονομιά της Mustang με την καινοτομία των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Η παρουσίαση αυτή σηματοδοτεί την επέκταση του θρυλικού πακέτου California Special στην ηλεκτρική οικογένεια της μάρκας, αναδεικνύοντας σπορ σχεδιαστικά στοιχεία και σύγχρονη αισθητική.

«Υπάρχει κάτι στο πνεύμα της Καλιφόρνια που πάντα συνδεόταν με την Mustang – και τώρα η Mustang Mach-E γίνεται ενεργό μέλος της οικογένειας αυτής», δήλωσε η Kristen Keenan, υπεύθυνη για τα χρώματα και τα υλικά της Ford.

Η ιστορία της California Special ξεκινά τη δεκαετία του 1960, όταν οι καλιφορνέζοι αντιπρόσωποι συνέβαλαν σημαντικά στις πωλήσεις της Mustang. Το 1968, η πρώτη California Special γεννήθηκε με χαρακτηριστικά κόκκινα και μαύρα γραφικά, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ταυτότητα που διατηρήθηκε για αρκετά χρόνια. Η νέα Mach-E GT California Special τιμά αυτή την παράδοση, υιοθετώντας το νέο χρώμα Rave Blue που περνά από ανοιχτές σε σκούρες αποχρώσεις, θυμίζοντας το χρώμα του ωκεανού.

Σχεδιαστικά, η Mustang Mach-E GT ενσωματώνει στοιχεία που παραπέμπουν στη σπορ, δίθυρη Mustang, χωρίς να χάνει τη δική της ταυτότητα. Οι ζάντες 20 ιντσών σε γκρι με λογότυπο GT, τα γυαλιστερά μαύρα αεροδυναμικά καλύμματα, το φωτιζόμενο pony και τα ειδικά γραφικά στο καπό δίνουν δυναμισμό στην εξωτερική εμφάνιση.

Παράλληλα, οι πινελιές σε Navy Blue και Rave Blue βρίσκονται και στο εσωτερικό, στα καθίσματα υψηλών επιδόσεων, την κεντρική κονσόλα και το τιμόνι, ενώ τα ασορτί πατάκια ολοκληρώνουν τη σπορ αισθητική.

Η έμπνευση για το σχεδιασμό προέρχεται και από την κοινότητα των φίλων της Mustang, με τη Ford να παρακολουθεί εκθέσεις και συναντήσεις ιδιοκτητών, αντλώντας ιδέες για εξατομίκευση και χρωματικές επιλογές. Οι ζάντες Rave Blue, για παράδειγμα, αντλούν έμπνευση από τροποποιημένα οχήματα που εκτίθενται στην Έκθεση SEMA στο Λας Βέγκας.

Η Mustang Mach-E GT California Special συνδυάζει την ηλεκτρική απόδοση με σπορ στιλιστικά στοιχεία εμπνευσμένα από την αμερικανική κληρονομιά της Ford, δημιουργώντας μια έκδοση που ενσωματώνει το παρελθόν και το μέλλον της Mustang σε ένα ολοκληρωμένο, εντυπωσιακό πακέτο.