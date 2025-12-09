Το πρώτο όχημα αναμένεται στις εκθέσεις στις αρχές του 2028.

Το Renault Group και η Ford ανακοίνωσαν σήμερα μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη δύο ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων Ford βασισμένων στην πλατφόρμα Ampere του Renault Group. Τα νέα μοντέλα θα σχεδιαστούν από τη Ford και θα εξελιχθούν σε συνεργασία με το Renault Group, ενώ η παραγωγή τους θα πραγματοποιηθεί στη Βόρεια Γαλλία, στο εργοστάσιο ElectriCity. Το πρώτο όχημα αναμένεται στις εκθέσεις στις αρχές του 2028.

Πέραν των επιβατικών, οι δύο εταιρείες υπέγραψαν και Letter of Intent (LOI) για πιθανή συνεργασία στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCVs), εξετάζοντας την από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή επιλεγμένων μοντέλων με τις επωνυμίες και των δύο εταιρειών.

Ο François Provost, CEO του Renault Group, τόνισε ότι η συνεργασία ενισχύει την καινοτομία και την ευελιξία των εταιρειών στην ταχέως μεταβαλλόμενη ευρωπαϊκή αγορά. Αντίστοιχα, ο Jim Farley, Πρόεδρος & CEO της Ford, επισήμανε ότι η συνεργασία αξιοποιεί την παραγωγική κλίμακα και την τεχνογνωσία ηλεκτροκίνησης του Renault Group, δημιουργώντας οχήματα με αυθεντικό Ford DNA.

Η συνεργασία αξιοποιεί τις δεκαετίες εμπειρίας των δύο εταιρειών στον τομέα των επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, ενώ συνδυάζει τεχνογνωσία, παραγωγικές υποδομές και ισχυρό δίκτυο προμηθευτών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στην ευρωπαϊκή αγορά.