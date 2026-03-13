Αύξηση στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων καταγράφηκε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Συνολικά κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 19.792 αυτοκίνητα, καινούργια ή μεταχειρισμένα εισαγόμενα, έναντι 18.876 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας άνοδο 4,9%. Από αυτά, τα καινούργια αυτοκίνητα ανήλθαν σε 11.158, παρουσιάζοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους.
Την ίδια στιγμή, η αγορά των μοτοσυκλετών ακολούθησε αντίθετη πορεία. Οι νέες ταξινομήσεις μοτοσυκλετών άνω των 50 κυβικών εκατοστών ανήλθαν σε 4.751 τον Φεβρουάριο του 2026, μειωμένες κατά 12,1% σε σύγκριση με τις 5.405 που είχαν καταγραφεί τον Φεβρουάριο του 2025. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν έφτασαν τις 4.467, παρουσιάζοντας πτώση 12,9% σε ετήσια βάση.
Σε επίπεδο διμήνου, η εικόνα της αγοράς οχημάτων εμφανίζεται σχεδόν σταθερή. Την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 40.666 αυτοκίνητα, αριθμός οριακά αυξημένος κατά 0,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ωστόσο, οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων υποχώρησαν ελαφρώς κατά 1%, φτάνοντας τις 21.965.
Αντίθετα, θετική ήταν η πορεία των μοτοσυκλετών στο πρώτο δίμηνο του έτους. Οι νέες ταξινομήσεις ανήλθαν σε 9.453, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2025, ενώ οι καινούργιες μοτοσυκλέτες έφτασαν τις 8.854, αυξημένες κατά 3,9%.