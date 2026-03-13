Την ίδια στιγμή, η αγορά των μοτοσυκλετών ακολούθησε αντίθετη πορεία.

Αύξηση στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων καταγράφηκε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Συνολικά κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 19.792 αυτοκίνητα, καινούργια ή μεταχειρισμένα εισαγόμενα, έναντι 18.876 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας άνοδο 4,9%. Από αυτά, τα καινούργια αυτοκίνητα ανήλθαν σε 11.158, παρουσιάζοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους.

Την ίδια στιγμή, η αγορά των μοτοσυκλετών ακολούθησε αντίθετη πορεία. Οι νέες ταξινομήσεις μοτοσυκλετών άνω των 50 κυβικών εκατοστών ανήλθαν σε 4.751 τον Φεβρουάριο του 2026, μειωμένες κατά 12,1% σε σύγκριση με τις 5.405 που είχαν καταγραφεί τον Φεβρουάριο του 2025. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν έφτασαν τις 4.467, παρουσιάζοντας πτώση 12,9% σε ετήσια βάση.

Σε επίπεδο διμήνου, η εικόνα της αγοράς οχημάτων εμφανίζεται σχεδόν σταθερή. Την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 40.666 αυτοκίνητα, αριθμός οριακά αυξημένος κατά 0,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ωστόσο, οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων υποχώρησαν ελαφρώς κατά 1%, φτάνοντας τις 21.965.

Αντίθετα, θετική ήταν η πορεία των μοτοσυκλετών στο πρώτο δίμηνο του έτους. Οι νέες ταξινομήσεις ανήλθαν σε 9.453, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2025, ενώ οι καινούργιες μοτοσυκλέτες έφτασαν τις 8.854, αυξημένες κατά 3,9%.